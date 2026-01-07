Jaldo confirmó un nuevo encuentro con Santilli: “A la Argentina la sacamos entre todos”

El mensaje del gobernador Osvaldo Jaldo volvió a poner el acento en una idea que su gestión repite como brújula: la política, dijo, no puede quedar atrapada en la lógica permanente de campaña cuando la agenda real de la gente exige decisiones, obras y respuestas.

Consultado por medios locales, el mandatario ratificó que Tucumán sostendrá el diálogo institucional con la Nación y anticipó un nuevo encuentro con el ministro Diego Santilli, al que ubicó dentro de una relación “de continuidad” para defender intereses provinciales.

En ese marco, Jaldo planteó que el diálogo no es un gesto protocolar sino una herramienta de gestión: “No podemos vivir de elecciones ni de campañas electorales permanentemente. La gente nos vota para que nos pongamos a trabajar”, afirmó, al diferenciar el tiempo político del tiempo de gobierno.

Y reforzó la idea de que ese esquema debe replicarse hacia adentro de Tucumán y hacia afuera, con la Casa Rosada: diálogo con intendentes, comisionados y legisladores, pero también con las autoridades nacionales.

Al referirse a la relación con el Gobierno nacional, el gobernador descartó una postura de confrontación automática por diferencias partidarias.

“No porque sea de otro espacio político tenemos que someter a la provincia de Tucumán a ser una oposición institucional al gobierno nacional. Nosotros tenemos que tener buen diálogo”, sostuvo. En el mismo hilo, explicó que el objetivo final es reclamar lo que corresponde: obras públicas, recursos, ATN y una discusión pendiente sobre fondos vinculados a los impuestos a los combustibles líquidos, que —según expresó— impactan en las provincias.

La definición de fondo quedó resumida en una frase que buscó trascender lo local: “Ustedes saben que Tucumán ha sido y es una provincia dialoguista. Yo siempre digo, a la Argentina la sacamos entre todos o no sale o no sale nunca”.

Y, al cerrar, confirmó el paso siguiente: un encuentro con Santilli para sostener ese canal abierto “como nos hemos venido reuniendo siempre”.