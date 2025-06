Intervención productiva: proyectan cloacas y nuevo acceso para Alberdi

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó este miércoles que la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi ya empieza a traducirse en gestión de obras prioritarias. Durante una rueda de prensa en Casa de Gobierno, el mandatario defendió la decisión excepcional y enumeró los proyectos que se impulsarán con aval nacional y fondos provinciales.

“A veces uno tiene que tomar este tipo de medidas extremas, porque las instituciones locales se ven sobrepasadas y los únicos perjudicados son los ciudadanos”, señaló al justificar la intervención dispuesta días atrás tras conocerse investigaciones sobre presuntos vínculos de ex funcionarios con el narcotráfico.

Equipo y servicios esenciales

Jaldo informó que se armó una mesa operativa para cubrir tareas básicas del municipio:

“Hemos formed un equipo de trabajo para solucionar las funciones específicas que tiene un municipio, como es cuidar una ciudad, tener una ciudad limpia, dar mejor los servicios”.

El gobernador detalló dos frentes de obra ya autorizados

Red cloacal

“Hemos conseguido algunos recursos y autorizaciones para poder hacer obras que tienen que ver con mejorar el sistema de red cloacal”, remarcó el gobernador.

Nuevo ingreso a Alberdi

Sobre esta ansiada obra, el mandatario expresó que “También ya empezamos a recibir documentación que va a permitir mejorar el principal acceso que tiene Alberdi, que desde hace años está clausurado. Es una ruta nacional, que ni la Provincia ni el Municipio podían intervenir, y hoy nos están llegando las autorizaciones para empezar a construir ese nuevo ingreso, que es lo que más piden los vecinos.”

“Nosotros queremos lo mejor para la gente de Alberdi y el Gobierno de la Provincia está a disposición. Lamentablemente, a veces uno tiene que tomar este tipo de medidas extremas, porque las instituciones locales se ven sobrepasadas y los únicos perjudicados son los ciudadanos.”

Causas judiciales y límites del Ejecutivo

Respecto de las investigaciones en curso, Jaldo aclaró: “Hay causas federales y provinciales que tienen que ver con la comercialización de drogas y lo que es peor, hay documentaciones en los dos poderes judiciales que mencionan relaciones directas o indirectas entre esa actividad y personas muy cercanas a quienes hoy son o eran las autoridades locales.”

“Yo no voy a prejuzgar a nadie. Eso está en manos de la justicia y tenemos que esperar que resuelva. Y lo que la justicia resuelva, lo tenemos que aceptar.”

Consultado sobre si tuvo contacto con el ex intendente Luis Campos o la legisladora Sandra Figueroa, el jefe del Ejecutivo provincial fue categórico: “No, no he conversado con ninguno de los dos.”

Mientras la Justicia avanza, la Provincia concentra esfuerzos en restituir servicios y mejorar la infraestructura básica.