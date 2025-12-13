Intercambio entre las justicia de Catamarca y de Tucuman

Una serie de actividades institucionales de intercambio de conocimientos vinculadas a la implementación de políticas referidas a la gestión y modernización del sistema de justicia se realizaron entre representantes del Poder Judicial de Tucumán y el Poder Judicial de Catamarca.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Daniel Leiva, y vocal, doctora Eleonora Rodríguez Campos recibieron a los ministros de la Corte de Justicia de esa provincia doctor Jorge Rafael Bracamonte y las doctoras María Fernanda Rosales Andreotti, Fabiana Edith Gómez y Rita Verónica Saldaño. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Presidencia del Palacio de Justicia. y la “agenda de trabajo se centró en la modernización y eficiencia del servicio de justicia, buscando compartir conocimientos y sistemas. Los ejes temáticos que se abordaron fueron el fortalecimiento de la gestión judicial y productividad, el diseño e implementación de Oficinas de Gestión Asociada (OGA), el desarrollo metodológico y análisis estadístico y la modernización procesal”.

Oficialmente se dijo que “la visita de la delegación del Poder Judicial de Catamarca se inscribe en un marco de cooperación más amplio del Noroeste Argentino, aprobado por Acordada N°981/23, y en el Convenio de Cooperación (Acordada N°1201/24), cuya finalidad es regular la cooperación y asistencia técnica en áreas críticas como el acceso a la justicia, la planificación judicial, el intercambio de información y el fortalecimiento de la gestión institucional”. Además hubo recorridos, charlas e intercambios recíprocos de experiencias.