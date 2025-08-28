Vía Tucumán

Intercambio entre el Instituto de Previsión y el Poder Judicial

Reunión entre Daniel Leiva y Elena Hurtado

Yanina Elizabeth Vega

28 de agosto de 2025,

Daniel Leiva y Elena Hurtado

Tuvo lugar en esta ciudad una importante reunión buscando establecer canales de comunicación e impulsar convenios que permitan al Poder Judicial brindar asistencia en materia informática al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, así como mejorar la prestación de servicios para los empleados y funcionarios del Poder Judicial de Tucumán.

En ese sentido el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, doctor Daniel Leiva, recibió a la Interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, doctora Elena Hurtado y a la funcionaria de dicho organismo Contadora Rita Brito.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de Presidencia del Palacio de Justicia y oficialmente se informó que “dicho encuentro tuvo un espíritu de colaboración institucional”

