Intercambio entre el Instituto de Previsión y el Poder Judicial

Tuvo lugar en esta ciudad una importante reunión buscando establecer canales de comunicación e impulsar convenios que permitan al Poder Judicial brindar asistencia en materia informática al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, así como mejorar la prestación de servicios para los empleados y funcionarios del Poder Judicial de Tucumán.

En ese sentido el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, doctor Daniel Leiva, recibió a la Interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, doctora Elena Hurtado y a la funcionaria de dicho organismo Contadora Rita Brito.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de Presidencia del Palacio de Justicia y oficialmente se informó que “dicho encuentro tuvo un espíritu de colaboración institucional”