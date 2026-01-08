Vía Tucumán

Inicio de la temporada citrícola en Tucumán

El ministro de gobierno, Regino Amado se reunió con dirigentes de UATRE

Yanina Elizabeth Vega

8 de enero de 2026,

Inicio de la temporada citrícola en Tucumán
El ministro de gobierno, Regino Amado se reunió con dirigentes de UATRE

El próximo inicio de la temporada citrícola en nuestra provincia analizaron el delegado regional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE Tucumán), 𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮́𝗻 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿𝗶, el subdelegado regional, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗣𝗿𝗮𝗱𝗼 y el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. El integrante del gabinete provincial destacó que “dialogamos sobre la necesidad de articular políticas que resguarden los derechos de los trabajadores rurales y coincidimos en la importancia de intensificar los controles laborales a través de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y el cumplimiento de la normativa vigente”. Destacó que continua el diálogo con las organizaciones gremiales, “convencidos de que el trabajo conjunto entre el Estado y los representantes de los trabajadores es el camino para cuidar el empleo y acompañar a un sector clave de la economía tucumana”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS