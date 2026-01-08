Inicio de la temporada citrícola en Tucumán

El próximo inicio de la temporada citrícola en nuestra provincia analizaron el delegado regional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE Tucumán), 𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮́𝗻 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿𝗶, el subdelegado regional, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗣𝗿𝗮𝗱𝗼 y el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. El integrante del gabinete provincial destacó que “dialogamos sobre la necesidad de articular políticas que resguarden los derechos de los trabajadores rurales y coincidimos en la importancia de intensificar los controles laborales a través de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y el cumplimiento de la normativa vigente”. Destacó que continua el diálogo con las organizaciones gremiales, “convencidos de que el trabajo conjunto entre el Estado y los representantes de los trabajadores es el camino para cuidar el empleo y acompañar a un sector clave de la economía tucumana”.