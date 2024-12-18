Inicia el cronograma de pago del aguinaldo para estatales en Tucumán

El Gobierno de la Provincia anunció el pago de la segunda mitad del Sueldo Anual Complementario, para los empleados de la administración pública. Este pago busca reforzar los sueldos de la repartición estatal, de cara a las fiestas de fin de año, además de potenciar las economías locales.
MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policía-Direc. Gral. de Institutos Penales)
- INSTITUTO DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMÁN
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- ESTACIÓN EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMÁN
JUEVES 19 DE DICIEMBRE
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL
- EDUCACIÓN ESTABLEC. PROVINCIALES -(Esc. Provinciales.-Rep.18 Esc.Sec. Transferidas.Rep.25 - Esc. Sec. Tranf.Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
- PODER LEGISLATIVO
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- COMUNAS RURALES
VIERNES 20 DE DICIEMBRE
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- RENTA VITALICIA-HEROES DE MALVINAS
- ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFÍ VIEJO
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- DIRECCIÓN RECURSOS HÍDRICOS
- ENTE AUTÁRQUICO TUCUMÁN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMÁN
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- ENTE ÚNICO DE REG.DE SERVIC. PÚB. PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST. PROMOCIÓN DEL AZÚCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ. TEATRO MERCEDES SOSA
- EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)