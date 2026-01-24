Informe 2025: Tucumán registra baja en homicidios y robos

Las estadísticas criminales preliminares 2025 difundidas por el Ministerio de Seguridad Nacional ubicaron a Tucumán entre las provincias con una de las mayores mejoras: una baja del 32% en homicidios dolosos y un descenso del 20,14% en delitos contra la propiedad, según los datos presentados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la ministra Alejandra Monteoliva junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El informe nacional y la tendencia general

En la exposición oficial, la cartera de Seguridad informó que la tasa nacional de homicidios dolosos bajó a 3,7 cada 100.000 habitantes, el registro más bajo del siglo. En números absolutos, se contabilizaron 1.705 víctimas en 2025, un 5,5% menos que las 1.803 de 2024.

Operativos de seguridad reforzados en la temporada estival.

Tucumán: caída de homicidios y baja de robos

En el caso de Tucumán, las denuncias por homicidios dolosos pasaron de una tasa de 3,9 a 2,7, con 46 hechos registrados en 2025 frente a 67 en 2024, lo que representa una disminución del 32%.

En delitos contra la propiedad, el informe consignó una reducción del 20,14%: de 26.650 casos en 2024 a 21.284 en 2025, uno de los indicadores con mayor impacto en la vida cotidiana.

Osvaldo Jaldo junto a Patricia Bullrich y Lisandro Catalan

La lectura política de los números

Tras conocerse los datos, el gobernador Osvaldo Jaldo afirmó: “Los índices de la Nación bajaron, y los índices delictivos, tanto de homicidio como de los de otros tipos de delito, si han bajado a nivel nacional, es porque en las provincias también han disminuido. Y Tucumán está entre las dos primeras provincias con índices más bajos junto con Mendoza”.

“Mientras se produzca un asalto y maten a alguien, por más que tengamos los mejores índices, nos duele y tenemos que esforzarnos; quizá lo que hacemos es importante, pero no es suficiente”.

“Nadie puede desconocer el Tucumán que tenemos hoy en materia de seguridad. Lo dicen la ministra de la Nación y los índices. Desde hace años que en la provincia no se fijaba una política carcelaria como la que tenemos hoy, con la cárcel de Benjamín Paz y la de Delfín Gallo para las mujeres“.