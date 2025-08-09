Luego de la inauguración del “Paseo Comercial Vieja Estación”, el Ente Tucumán Turismo (ETT) entregó a la ciudad de Aguilares el primer tótem informativo inteligente que se otorga a una ciudad del interior, acercando tecnología y servicios turísticos a la región sur.

Se explicó que “este innovador dispositivo táctil (que se ubica en la nueva oficina de informes turísticos de Aguilares) centraliza toda la información que un visitante necesita: agenda de actividades, alojamientos, gastronomía, transporte y circuitos turísticos, permitiendo un acceso ágil y autónomo para potenciar la experiencia de quienes visitan Tucumán”.

En el acto acto estuvieron presentes entre otros, la intendenta de Aguilares Gimena Mansilla; el presidente del ETT, Domingo Amaya; la vicepresidente de la institución, Inés Frías Silva; el secretario general del Ente, Marcos Díaz y la directora de Cultura y Turismo de Aguilares, Verónica Peláez.Luego de descubrir el tótem, las autoridades también recorrieron el renovado sitio ubicado en el predio ferroviario recuperado.

La nueva Oficina de Información Turística se integra al “Paseo Vieja Estación”, que cuenta con 32 locales y un bar, y que se proyecta como un punto de encuentro para vecinos y visitantes, combinando historia, comercio y cultura.

Se explicó en el ETT que “esta entrega marca un paso importante en la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la atención al visitante, ampliando el acceso a información turística de manera moderna y eficiente en el interior de la provincia”

Información turistica en Aguilares