Incendio en El Bracho y noche de tormenta: el balance de Defensa Civil

La Dirección de Defensa Civil informó este jueves sobre las intervenciones realizadas tras un incendio en la zona de El Bracho (departamento Cruz Alta) y el paso de una tormenta eléctrica registrada durante la noche anterior. Según el reporte oficial, no hubo evacuados ni se detectaron situaciones de emergencia, aunque continúan los monitoreos preventivos.

De acuerdo con lo detallado por el director del área, Ramón Imbert, el fenómeno se caracterizó por fuerte actividad eléctrica y escasas precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Además, se reportó fuego por la caída de un rayo sobre una vivienda en la zona de El Cebil, El Bracho, lo que activó la intervención de los organismos correspondientes para sofocar el incendio.

“Cuando ingresa el llamado a Defensa Civil, se activa el protocolo y se deriva rápidamente a los órganos competentes. El procedimiento se cumplió de manera correcta”, subrayó Imbert.

“La situación se mantiene tranquila”

El informe oficial indicó que, pese al evento climático, no se registraron anegamientos, inundaciones ni evacuaciones.

Defensa Civil mantiene el estado de alerta naranja, con seguimiento específico sobre los niveles de los diques ante eventuales lluvias en zonas de captación.

Al respecto, el funcionario destacó que “Estamos atentos a las precipitaciones que puedan registrarse en las cotas de los diques, pero hasta el momento los valores se mantienen dentro de los parámetros normales y no existe riesgo de alcanzar niveles de emergencia”.