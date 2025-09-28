Hubo 32 stands en la Expo Turismo

Vía Tucumán

Yanina Elizabeth Vega

28 de septiembre de 2025,

Realizaron un recorrido por los 32 stands que participaron de la Expo Turismo, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, el secretario general, Marcos Díaz, y la jefa del Departamento de Promoción, María José Campero.

Se trata de la presentación en Plaza Independencia,  de comunas, municipios y emprendedores que a través de sus stands de gastronomía, artesanías y cultura, exhibieron la riqueza de cada rincón de la provinciaAmaya destacó que “con esta iniciativa, el Ente reafirma su visión de un turismo que se construye de forma articulada, fortaleciendo el desarrollo local y las economías regionales en cada comunidad”.

