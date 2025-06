“Hoy el municipio de Alberdi está muy comprometido”, dijo el gobernador Jaldo

“Demasiado esfuerzo viene haciendo este gobernador para que en una intendencia ocurran cosas de estas características. El gobernador está dispuesto a ir a fondo con lo que decida la justicia e institucionalmente también. El intendente tiene que reaccionar, tiene que salir a hablar, porque hoy el municipio de Alberdi está muy comprometido. Y este gobernador puede conversar, puede charlar, pero también puede tomar medidas que van desde sanciones, cambio de gabinete, hasta la intervención del municipio”.

Esto expresó el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo luego que se conociera una grabación que estaría involucrando al intendente de esa ciudad, Luis “Pato” Campos. Insistió que “no vamos a permitir que en Tucumán funcionarios ni políticos estén ligados con la droga. Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional los vamos a intervenir. No es merecedor de conducir una ciudad. En este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna. Como gobierno vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estamos tocando intereses. No es casualidad que un día antes hemos secuestrado un pan de cocaína en Alberdi. Están molestos, están intranquilos. Tenemos operativos permanentes en Alberdi con las unidades especiales de la Policía de Tucumán. Vamos a ir a fondo, no solo en Alberdi, sino en todos los lugares que lo venimos haciendo”. Aclaró que no se comunicó con el intendente de Alberdi y que “seguramente va a tener una reunión con el Ministerio del Interior. Pero quiero que sepan qué es lo que piensa el gobernador y quiero que sepan cuáles son las decisiones que va a tomar o está dispuesto a tomar el gobernador de la provincia”. El mandatario remarcó que “lo que tenemos que decir a la comunidad es que pueden ocurrir cosas como estas pero hay autoridades judiciales federales y provinciales, y hay un Gobierno de Tucumán va a ir a fondo. Nosotros ya hemos demostrado en Tucumán. Nunca se había condenado a alguien por narcomenudeo, hoy tenemos más de 300 condenados, en esta gestión de un año y ocho meses. Nunca se imaginó que se secuestre semejante cantidad de droga. Hoy, a esta altura del año, en junio, estamos superando lo secuestrado durante todo 2024”.Expresó que “vamos creciendo en todo el accionar policial en territorio. Hoy los barrios, con los operativos policiales, son territorio de las fuerzas de seguridad de Tucumán. El trencito va a seguir llegando a cada uno de los barrios. Preferimos perseguir a los delincuentes en los barrios y que no vengan al centro a robar carteras, romper vidrios en los semáforos, ni robar en distintos lugares de Tucumán”.