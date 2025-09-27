Herramientas para emprendedores

El Ministerio de Desarrollo Social realizó una nueva entrega de herramientas a emprendedores tucumanos en un acto, el cuarto de este año, que se realizó en el Complejo Belgrano. Los beneficiados fueron: 111 titulares por un monto de $17.000.000, sumando un total de $75.655.000. Se indicó que la suma final en lo que va del año es $130.721.724.

El titular de la cartera ministerial, Federico Masso, indicó que “desde el Estado tucumano, a través del Ministerio de Desarrollo Social, seguimos acompañando a trabajadores independientes de todo el territorio de la provincia, fortaleciendo así la labor y el esfuerzo de las familias emprendedoras de la economía social. Este esfuerzo surge gracias a la articulación con los gobiernos locales, municipios, comunas, y organizaciones de la sociedad civil, a través de una demanda libre de personas que solicitan la ayuda del gobierno y asisten a las charlas informativas que ofrece la cartera social”.

Destacó que “la entrega de herramientas y microcréditos se realiza en su totalidad con fondos provinciales, teniendo en cuenta el capital de recupero, que es del 100% en estos primeros 9 meses del corriente período”.

Masso estuvo acompañado en el acto por la secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Elisa Josefina Zarate; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare; el secretario de Políticas Integrales sobre Adicciones, Lucas Haurigot Posse; la secretaria de la Mujer, Noelia Barros; el secretario de Familias en Riesgo Social, Cesar Dip; la directora del Observatorio de la Mujer, Florencia Guerra; el director de Economía Social y Solidaria, Marcelo Romero; la subdirectora de Gestión de Microcréditos, Marisa Fernández. Además participaron las diputadas nacionales Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina; los legisladores Ernesto Gómez Rossi y Carolina Vargas Aignasse; el concejal capitalino Gastón Gómez y otros funcionarios provinciales y técnicos territoriales del área Social.