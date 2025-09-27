Herramientas para emprendedores

Vía Tucumán

Fueron entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social

Yanina Elizabeth Vega

27 de septiembre de 2025,

El Ministerio de Desarrollo Social realizó una nueva entrega de herramientas a emprendedores tucumanos en un acto, el cuarto de este año, que se realizó en el Complejo Belgrano. Los beneficiados fueron: 111 titulares por un monto de $17.000.000, sumando un total de $75.655.000. Se indicó que la suma final en lo que va del año es $130.721.724.

El titular de la cartera ministerial, Federico Masso, indicó que “desde el Estado tucumano, a través del Ministerio de Desarrollo Social, seguimos acompañando a trabajadores independientes de todo el territorio de la provincia, fortaleciendo así la labor y el esfuerzo de las familias emprendedoras de la economía social. Este esfuerzo surge gracias a la articulación con los gobiernos locales, municipios, comunas, y organizaciones de la sociedad civil, a través de una demanda libre de personas que solicitan la ayuda del gobierno y asisten a las charlas informativas que ofrece la cartera social”.

Destacó que “la entrega de herramientas y microcréditos se realiza en su totalidad con fondos provinciales, teniendo en cuenta el capital de recupero, que es del 100% en estos primeros 9 meses del corriente período”.

Masso estuvo acompañado en el acto por la secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Elisa Josefina Zarate; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare; el secretario de Políticas Integrales sobre Adicciones, Lucas Haurigot Posse; la secretaria de la Mujer, Noelia Barros; el secretario de Familias en Riesgo Social, Cesar Dip; la directora del Observatorio de la Mujer, Florencia Guerra; el director de Economía Social y Solidaria, Marcelo Romero; la subdirectora de Gestión de Microcréditos, Marisa Fernández. Además participaron las diputadas nacionales Elia Fernández de Mansilla y Gladys Medina; los legisladores Ernesto Gómez Rossi y Carolina Vargas Aignasse; el concejal capitalino Gastón Gómez y otros funcionarios provinciales y técnicos territoriales del área Social.

