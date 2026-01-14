Fuertes ráfagas, árboles caídos y cortes de luz tras la tormenta

Una tormenta con intensas ráfagas, gran actividad eléctrica y caída de árboles impactó desde pasadas las 19 horas en San Miguel de Tucumán y el área metropolitana, con afectación también en zonas del norte provincial.

El fenómeno se dio en el marco de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y dejó daños materiales, cortes de energía y complicaciones por árboles y postes derribados, aunque sin víctimas ni heridos.

El relevamiento oficial indicó que se registraron dos voladuras de techos en San Miguel de Tucumán y una en Tafí Viejo. A la par, se contabilizaron 28 árboles caídos en la capital, 11 en Tafí Viejo y uno en Yerba Buena, además de la caída de cinco postes de luz en San Miguel de Tucumán y tres en Tafí Viejo.

También se reportó el colapso de una estructura de pared en San Miguel de Tucumán. La fuerte actividad eléctrica provocó descargas que afectaron un transformador y derivaron en interrupciones del suministro en distintos sectores.

Trabajo nocturno para restablecer el servicio

Durante la noche y la madrugada, cuadrillas de EDET y personal del Municipio de San Miguel de Tucumán sostuvieron un operativo para avanzar con la reconexión del servicio, el aseguramiento de postes con riesgo de caída, el despeje de árboles y la recuperación del tendido eléctrico.

Según el último relevamiento, hasta las 7 de la mañana se había registrado la caída de un árbol en San Miguel de Tucumán y un corte de energía en Romero Pozo, mientras el resto de los puntos críticos se fue normalizando de manera progresiva.

Lluvias: el mayor registro en Tafí Viejo

En cuanto a precipitaciones, el registro más alto se dio en Tafí Viejo con 55 milímetros, mientras que en San Miguel de Tucumán se midieron aproximadamente 15 milímetros. Sobre la intensidad del viento, se informó que no se cuenta con datos oficiales de velocidad en la capital, aunque las ráfagas afectaron con mayor fuerza a San Miguel de Tucumán y zonas aledañas del norte.

Clientes afectados y reclamos dispersos

Desde el área energética se detalló que inicialmente unos 1.900 clientes resultaron alcanzados por los cortes. Con el correr de la mañana se reenergizó la mayor parte de las zonas comprometidas, aunque persistían reclamos dispersos que alcanzaban a unos 900 usuarios.