FODECUS distinguió a Fernando Juri por su compromiso con la defensa del consumidor

El Frente de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios (FODECUS) realizó una distinción al presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, doctor Fernando Arturo Juri, en un encuentro desarrollado en la sede del cuerpo deliberativo.

La organización fundamentó el reconocimiento en su “permanente compromiso” con entidades vinculadas a la defensa de consumidores y usuarios.

La actividad incluyó declaraciones públicas del titular de la entidad, José García, y una respuesta del titular del Concejo, quien estuvo acompañado por los concejales José María Franco y Facundo Vargas Aignasse.

Tras la reunión en Presidencia, García explicó el motivo del reconocimiento y el alcance de la decisión adoptada por la organización: “Nosotros desde FODECUS, en atención la trato y a la labor del presidente Fernando Juri en el Concejo, hemos definido en asamblea distinguir a las instituciones y personas que este año más han hecho por la defensa de los consumidores y usuarios. Sólo hemos definido ocho distinciones y ente ellos está el presidente Juri”, sostuvo.

FODECUS solicitó apoyo para aumentar controles de frecuencia, especialmente en el período estival.

Transporte urbano

Durante el mismo contacto con la prensa, García señaló que la organización planteó un tema puntual vinculado a la prestación del transporte tras la implementación de la nueva tarifa.

“Además hemos planteado en el encuentro que ahora que entró en vigencia la nueva tarifa de transporte, queremos solicitar colaboración para incrementar los controles de frecuencia de los colectivos urbanos, particularmente en el periodo estival”, agregó.

Por su parte, Juri agradeció la distinción y respondió sobre el planteo vinculado al transporte urbano.

“Agradezco la visita y esta distinción, es nuestra obligación siempre atender a todos los sectores, siempre buscando defender a los usuarios. Respecto del transporte, la gente demanda un buen servicio así vamos a seguir trabajando en conjunto”, expresó.