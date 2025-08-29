Fiesta de las Colectividades en Concepción

Vía Tucumán

29 de agosto de 2025,

Para dialogar sobre la Fiesta de las Colectividades, que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en Concepción hubo una reunión de las autoridades del Rotary Club Concepción con el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de Tucumán, doctor Raúl Albarracín.Estuvieron presentes los directivos de la entidad sureña Adriana del Valle Córdoba, Mirta Gladys Valdez, Manuel Alberto Lorca y Daniel Peñaloza.

Además participó el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Humberto Salazar.

Albarracín destacó “la importancia de fortalecer estos espacios que promueven la diversidad, el encuentro y la cultura tucumana. Un evento que refleja lo que somos: una comunidad abierta, plural y orgullosa de sus raíces”.

