Famaillá: trabajo territorial con foco en la alimentación infantil

Desde el CIC Nueva Baviera, se organiza la entrega de almuerzo todos los días y la provisión mensual de leche.

Redacción Vía Tucumán

9 de enero de 2026,

La acción se articula con la Secretaría de Desarrollo Social y busca sostener continuidad en la asistencia a niñas y niños.

Junto a la Secretaría de Desarrollo Social de Famaillá, el CIC Nueva Baviera, sostiene un acompañamiento cotidiano a través del CDI Pequeños Comienzos. En el marco de estas acciones, el personal del Centro realiza la entrega diaria del almuerzo para los pequeños y también la entrega mensual de leche, como parte del esquema de asistencia y cuidado.

La dinámica incluye una prestación diaria que garantiza el almuerzo para niñas y niños que asisten al dispositivo, reforzando una rutina de contención y acompañamiento. A la par, la entrega mensual de leche se organiza como un refuerzo alimentario sostenido.

Trabajo territorial desde el dispositivo comunitario

La actividad se canaliza desde el CIC Nueva Baviera, articulando el trabajo territorial del Centro con el área social de la Municipalidad de Famaillá, que encabeza el doctor Enrique Orellana, con el objetivo de sostener presencia y respuesta en la comunidad.

Asimismo, en el CIC se realizaron cortes de pelo gratuito y entrega de medicamentos a adultos mayores, entre otras acciones de hondo impacto social.

