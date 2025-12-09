Vía Tucumán

Famaillá reforzó el Programa de Salud Visual

En el S.U.M. del Barrio Osores, la Municipalidad llevó adelante una jornada de entrega de anteojos a vecinos registrados y asesoramiento para mejorar el acceso a controles en la comunidad.

Sol Alvarez Natale

9 de diciembre de 2025,

Con participación de vecinos del barrio, la jornada permitió entregar anteojos y ofrecer atención visual, consolidando acciones municipales orientadas al bienestar y la prevención.

En el S.U.M. del Barrio Osores, la Municipalidad de Famaillá, a cargo del intendente, doctor Enrique Orellana, realizó una nueva Jornada de Salud Visual en el marco del Programa de Salud Visual, con el objetivo de acercar servicios sanitarios y fortalecer el acompañamiento en la comunidad.

Entrega de anteojos y atención personalizada

Durante la actividad se concretaron dos acciones centrales: la entrega de anteojos a vecinos que ya estaban previamente registrados y la atención y el asesoramiento visual, con un servicio pensado para brindar respuestas cercanas y de calidad en el territorio.

Coordinación y trabajo en el barrio

La jornada fue coordinada por María José Mallorga dentro del programa Municipio Más Cerca de la Gente, una línea de trabajo que busca garantizar presencia municipal y acciones concretas en distintos puntos de la ciudad, con foco en el bienestar de los vecinos.

