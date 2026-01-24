Famaillá homenajeó a Fabián Aballay por su aporte al folclore

En la noche del viernes, el Centro Cultural Plaza General San Martín de Famaillá fue escenario de un homenaje y reconocimiento en vida al periodista, productor, locutor, investigador y difusor del folclore Fabián Aballay, en una velada que combinó emoción, música y un fuerte clima de pertenencia cultural.

Un reconocimiento a la trayectoria

El acto puso en primer plano más de 25 años de trabajo de Fabián Aballay dedicados a la difusión del folclore argentino, el amor por las raíces y un compromiso sostenido con la cultura popular. Familiares, amigos, agrupaciones gauchas y un público numeroso acompañaron la ceremonia y colmaron el espacio.

Organización y acompañamiento institucional

La actividad fue organizada por la Dirección de Trabajos Generales, Culturales, Recreativos y Sociales, a cargo de Marcos Britos, con la participación de la Dirección de Actividades Recreativas, a cargo de Belén Britos. En el encuentro también estuvo presente el intendente Dr. Enrique Orellana, junto a autoridades locales.

Un escenario con identidad y tradición

La noche contó con una grilla artística que aportó identidad y tradición al homenaje:

Academia Tierra y Tradición , del profesor Ramón Leal y Fabián Lazarte

Destellos de Luna , a cargo del profesor Gabriel Morales

Academia Nobleza Criolla , dirigida por el profesor Omar Rodríguez

Taller de Arte Musical , con Roberto Sánchez , Gabriel Fuentes y el joven talento Faustino Abregú

Canto de Marcos Britos

Banda de Música de Monteros “Acháqui”, que sumó brillo y solemnidad a la jornada

Una noche que quedó en la memoria

Entre aplausos y muestras de afecto, el homenaje subrayó el valor de quienes sostienen la cultura día a día. La convocatoria y el clima del encuentro dejaron una postal de gratitud colectiva en torno a la figura de Fabián Aballay, señalado como orgullo de Famaillá.