Vía Tucumán

Famaillá homenajeó a Fabián Aballay por su aporte al folclore

La velada reunió a familiares, amigos, agrupaciones gauchas y público en general, con una grilla artística integrada por academias, taller musical y la Banda de Música de Monteros “Acháqui”.

Sol Alvarez Natale

24 de enero de 2026,

Famaillá homenajeó a Fabián Aballay por su aporte al folclore
El acto destacó el compromiso cultural de Fabián Aballay y sumó presentaciones de Academia Tierra y Tradición, Destellos de Luna y Academia Nobleza Criolla, entre otros números.

En la noche del viernes, el Centro Cultural Plaza General San Martín de Famaillá fue escenario de un homenaje y reconocimiento en vida al periodista, productor, locutor, investigador y difusor del folclore Fabián Aballay, en una velada que combinó emoción, música y un fuerte clima de pertenencia cultural.

Un reconocimiento a la trayectoria

El acto puso en primer plano más de 25 años de trabajo de Fabián Aballay dedicados a la difusión del folclore argentino, el amor por las raíces y un compromiso sostenido con la cultura popular. Familiares, amigos, agrupaciones gauchas y un público numeroso acompañaron la ceremonia y colmaron el espacio.

Organización y acompañamiento institucional

La actividad fue organizada por la Dirección de Trabajos Generales, Culturales, Recreativos y Sociales, a cargo de Marcos Britos, con la participación de la Dirección de Actividades Recreativas, a cargo de Belén Britos. En el encuentro también estuvo presente el intendente Dr. Enrique Orellana, junto a autoridades locales.

Un escenario con identidad y tradición

La noche contó con una grilla artística que aportó identidad y tradición al homenaje:

  • Academia Tierra y Tradición, del profesor Ramón Leal y Fabián Lazarte
  • Destellos de Luna, a cargo del profesor Gabriel Morales
  • Academia Nobleza Criolla, dirigida por el profesor Omar Rodríguez
  • Taller de Arte Musical, con Roberto Sánchez, Gabriel Fuentes y el joven talento Faustino Abregú
  • Canto de Marcos Britos
  • Banda de Música de Monteros “Acháqui”, que sumó brillo y solemnidad a la jornada

Una noche que quedó en la memoria

Entre aplausos y muestras de afecto, el homenaje subrayó el valor de quienes sostienen la cultura día a día. La convocatoria y el clima del encuentro dejaron una postal de gratitud colectiva en torno a la figura de Fabián Aballay, señalado como orgullo de Famaillá.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS