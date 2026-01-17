Explosión en un depósito de garrafas en Famaillá: hay siete heridos

Una explosión en un depósito de garrafas registrada este viernes en la ciudad de Famaillá dejó un saldo de siete personas heridas, según el informe operativo. Cuatro fueron asistidas en el lugar y tres, con lesiones de mayor complejidad, fueron derivadas a San Miguel de Tucumán.

El operativo de respuesta incluyó la intervención de Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Defensas Civiles, el servicio de emergencias 107, Policía, Bomberos de la Policía de Tucumán y Brigadistas Forestales de Defensa Civil, que trabajaron de manera coordinada hasta lograr sofocar el incendio.

Tras el control de la emergencia, la estructura quedó bajo resguardo para la realización de pericias. Además, se informó que será demolida por la Intendencia debido a su inestabilidad, una vez finalizadas las evaluaciones técnicas.

Desde Defensa Civil destacaron el trabajo conjunto del operativo y señalaron que se acompaña a las personas afectadas y a sus familias.