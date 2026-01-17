Vía Tucumán

Explosión en un depósito de garrafas en Famaillá: hay siete heridos

Bomberos, Defensas Civiles, 107, Policía y brigadistas trabajaron en conjunto hasta sofocar el fuego.

Sol Alvarez Natale

17 de enero de 2026,

Explosión en un depósito de garrafas en Famaillá: hay siete heridos
El operativo incluyó la participación de Bomberos Voluntarios de distintas localidades y fuerzas provinciales.

Una explosión en un depósito de garrafas registrada este viernes en la ciudad de Famaillá dejó un saldo de siete personas heridas, según el informe operativo. Cuatro fueron asistidas en el lugar y tres, con lesiones de mayor complejidad, fueron derivadas a San Miguel de Tucumán.

El operativo de respuesta incluyó la intervención de Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Defensas Civiles, el servicio de emergencias 107, Policía, Bomberos de la Policía de Tucumán y Brigadistas Forestales de Defensa Civil, que trabajaron de manera coordinada hasta lograr sofocar el incendio.

Tras el control de la emergencia, la estructura quedó bajo resguardo para la realización de pericias. Además, se informó que será demolida por la Intendencia debido a su inestabilidad, una vez finalizadas las evaluaciones técnicas.

Desde Defensa Civil destacaron el trabajo conjunto del operativo y señalaron que se acompaña a las personas afectadas y a sus familias.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS