Explicación de juezas sobre un fallo

Las doctoras Eleonora Claudia Méndez y Ana Josefina Fromm, de la Cámara de Apelaciones Civil en Familia y Sucesiones, Sala I, que emitieron un fallo donde “una mujer recibirá una compensación económica tras su divorcio para emendar el desequilibrio estructural producto de los roles de género”, precisaron algunos puntos de es pronunciamiento.

Explicaron que “la finalidad central de la compensación económica argentina reside en corregir o remediar un desequilibrio injusto, que haya su razón en el pasado y en el presente, pero se proyecta más bien al futuro”. Por eso, el pago en un único desembolso fue considerado “el más adecuado a la finalidad de la compensación económica ya que permite a la parte beneficiaria disponer de un capital para procurar su autosuficiencia económica”.

También la resolución dejó en claro que “no se trata de igualar la situación patrimonial de su ex esposo, pero sí de atenuar o morigerar los efectos económicos desiguales producidos por el cese de la unión matrimonial, poniendo la mirada en el futuro que se le avecina a la peticionante para dotarla de las herramientas necesarias que le proporcionen un impulso necesario para rehacer su vida”.