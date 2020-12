La Policía realizará controles a lo largo de la Ruta provincial 301 y sobre la Ruta Nacional 38 para evitar la aglomeración de cientos de fieles que querrán estar presentes en el santuario de La Reducción, ubicado en el departamento de Lules, y en la provincia de Catamarca, por la fiesta de la Virgen del Valle el próximo 8 de diciembre. Desde la provincia vecina confirmaron que para ingresar los peregrinos deben tener un hisopado negativo realizado 48 horas antes y deberán hacer una cuarentena de 14 días antes de regresar.

Debido a la difícil situación que atravesamos por la pandemia de Covid-19, desde el Arzobispado de la provincia también enviaron un comunicado pidiéndole a todos los tucumanos que no concurran al santuario ubicado en la localidad de Lules, porque la imagen de la Virgen recorrerá los templos de la provincia hasta el próximo lunes 7 de Diciembre. “Este año los peregrinos no vamos a la casa de la Virgen en el Santuario de La reducción, sino que la Virgen ha salido a nuestras casas a visitarnos. Este año no hay procesiones ni peregrinaciones. Por eso la imagen de la Virgen del Valle del Santuario de La Reducción está recorriendo los distintos barrios y localidades de nuestra Arquidiócesis”, expresa parte del comunicado emitido por el Arzobispado de la provincia.

“Se realizarán intensos controles vehiculares y de acompañamiento a peregrinos que caminen por la Ruta 38 para hacerles conocer que no podrán ingresar a la provincia de Catamarca. También recorreremos la Ruta provincial 301 para evitar que los fieles no lleguen a La Reducción ya que desde el Arzobispado pidieron que no concurran al santuario el próximo martes 8 de diciembre”, remarcó el Comisario General Carlos Carrillos Jefe del Departamento Operaciones Policiales.