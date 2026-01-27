“Esto no es un Twitter ni un TikTok. Es una realidad. Hay máquinas trabajando en diferentes lugares de la provincia” dijo ayer el gobernador Osvaldo Jaldo, que sin mencionar se refirió a sectores de la oposición que difunden sus críticas por medio de las redes sociales, acerca de las últimas inundaciones. En el acto de la puesta en marcha del Plan Provincial de Recuperación de Caminos, continuó diciendo el mandatario: “esto que estamos haciendo hoy es recuperar los caminos.

En marzo empiezan las clases y tenemos que reparar todos los caminos que conducen a las escuelas. Luego avanzaremos con los caminos de la producción, porque comienza la zafra de la caña y del limón”.

Finalmente expresó: “Tenemos la planificación, el equipamiento y los medios necesarios para recuperar los caminos en tiempo y forma”. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados esperando que deje de llover. Vamos a ir reparando, nivelando y dejando todos los caminos transitables, y luego mejorándolos en los puntos críticos”.