Vía Tucumán

Este es el cronograma completo de pagos a estatales

Tesorería de la provincia confirmó las fechas para el proporcional y el complementario de agosto, para todas las reparticiones.

Sol Alvarez Natale

25 de agosto de 2025,

Se confirmó el cronograma completo de pago a estatales.

La Tesorería de la Provincia anunció que el jueves 28 de agosto dará inicio el pago de haberes a los trabajadores estatales, correspondientes al mes de agosto. El cronograma incluye la parte proporcional y la parte complementaria, con acreditaciones a través de cajeros automáticos y ventanillas.

Pago proporcional

  • Jueves 28 de agosto

    • Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
    • Instituto Provincial de la Vivienda
    • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

  • Viernes 29 de agosto

    • Seguridad (Dpto. General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
    • Administración Central
    • Defensoría del Pueblo
    • Tribunal de Cuentas
    • Tribunal Fiscal de Apelación
    • Poder Legislativo
    • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

  • Sábado 30 de agosto

    • Comunas Rurales
    • Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz Legal)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar y de la Defensa
    • Municipios del Interior
    • Dirección de Recursos Hídricos
    • Ente Autárquico Tucumán Turismo
    • Ente Cultural de Tucumán
    • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
    • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
    • Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
    • Instituto de Desarrollo Productivo
    • Ente de Infraestructura Comunitaria
    • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
    • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Pago complementario

El pago de la parte complementaria está previsto a partir del miércoles 3 de septiembre.

  • Miércoles 3 de septiembre

  • Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
  • Instituto Provincial de la Vivienda
  • Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
  • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
  • Sociedad Aguas del Tucumán
  • Seguridad (Dpto. General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)

  • Jueves 4 de septiembre

  • Administración Central
  • Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales Rep. 18, Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 25, 26 y 27)
  • Defensoría del Pueblo
  • Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Poder Legislativo
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
  • Jubilados fuera de convenio
  • Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
  • Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
  • Comunas Rurales

  • Viernes 5 de septiembre

  • Municipios del Interior
  • Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz Legal)
  • Ministerio Público Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de la Defensa
  • Dirección de Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural de Tucumán
  • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
  • Instituto de Desarrollo Productivo
  • Ente de Infraestructura Comunitaria
  • Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
  • Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)
