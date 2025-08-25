Este es el cronograma completo de pagos a estatales

La Tesorería de la Provincia anunció que el jueves 28 de agosto dará inicio el pago de haberes a los trabajadores estatales, correspondientes al mes de agosto. El cronograma incluye la parte proporcional y la parte complementaria, con acreditaciones a través de cajeros automáticos y ventanillas.

Pago proporcional

Jueves 28 de agosto

Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)



Instituto Provincial de la Vivienda



Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Viernes 29 de agosto

Seguridad (Dpto. General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)



Administración Central



Defensoría del Pueblo



Tribunal de Cuentas



Tribunal Fiscal de Apelación



Poder Legislativo



Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Sábado 30 de agosto

Comunas Rurales



Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz Legal)



Ministerio Público Fiscal



Ministerio Pupilar y de la Defensa



Municipios del Interior



Dirección de Recursos Hídricos



Ente Autárquico Tucumán Turismo



Ente Cultural de Tucumán



Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)



Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)



Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)



Instituto de Desarrollo Productivo



Ente de Infraestructura Comunitaria



Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol



Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Pago complementario

El pago de la parte complementaria está previsto a partir del miércoles 3 de septiembre.

Miércoles 3 de septiembre

Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Seguridad (Dpto. General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)

Jueves 4 de septiembre

Administración Central

Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales Rep. 18, Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 25, 26 y 27)

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Jubilados fuera de convenio

Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas

Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo

Comunas Rurales

Viernes 5 de septiembre