Este es el cronograma completo de pagos a estatales

La Tesorería de la Provincia anunció que el jueves 28 de agosto dará inicio el pago de haberes a los trabajadores estatales, correspondientes al mes de agosto. El cronograma incluye la parte proporcional y la parte complementaria, con acreditaciones a través de cajeros automáticos y ventanillas.
Pago proporcional
- Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Seguridad (Dpto. General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Comunas Rurales
- Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Pago complementario
El pago de la parte complementaria está previsto a partir del miércoles 3 de septiembre.
- Miércoles 3 de septiembre
- Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Seguridad (Dpto. General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
- Administración Central
- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales Rep. 18, Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 25, 26 y 27)
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
- Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)