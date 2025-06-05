Vía Tucumán

Estatales: este es el cronograma de pago del aguinaldo

El 12 y 13 de junio cobrarán todos los sectores estatales, incluidas comunas y entes autárquicos.

Sol Alvarez Natale

5 de junio de 2025,

Estatales: este es el cronograma de pago del aguinaldo
El 12 y 13 de junio cobrarán todos los sectores estatales, incluidas comunas y entes autárquicos. (Foto La Voz / Archivo)

El Gobierno de Tucumán confirmó que la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) será abonada en dos días, según informó la Tesorería de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía y Producción.

Cronograma de pagos

Jueves 12 de junio cobrarán los trabajadores de

-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

-INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN

-ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)

- COMUNAS RURALES

- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Viernes 13 de junio se acreditarán los pagos para empleados de

- ADMINISTRACION C E N T R A L

- DEFENSORIA DEL PUEBLO

-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

-MINISTERIO PUBLICO FISCAL

-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

-PODER LEGISLATIVO

-TRIBUNAL DE CUENTAS

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN

- MUNICIPIOS DEL INTERIOR

-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS

-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO

-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO

-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN

-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL

-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA

-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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