“Esta inversión dinamiza recursos y genera trabajo”, destacó Jaldo en la planta de Quilmes

Tucumán sumó una nueva inversión estratégica en el sector productivo. Este viernes, el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo participaron en la inauguración de una línea llenadora de gaseosas en la Planta Manantial de Cervecería y Maltería Quilmes, una obra que demandó US$ 3,1 millones y que incrementará en un 20% la capacidad productiva.

La nueva tecnología permitirá envasar 12.000 botellas por hora en 32 presentaciones diferentes de gaseosas como Pepsi, 7UP, Mirinda manzana y naranja, y Paso de los Toros. Con esta ampliación, la planta podrá abastecer al Noroeste argentino con producción local, eliminando la necesidad de recibir asistencia desde otras provincias.

“Como tucumanos estamos muy contentos porque acabamos de presenciar lo que ya veníamos viendo el año pasado, como es incentivar las inversiones en la provincia de Tucumán en un momento complicado económica y financieramente, en una inversión de más de tres millones de dólares".

“La planta de El Manantial es uno de los centros de producción y distribución más grande de todo el Noroeste argentino y esto nos trae aparejado no solo mayor producción, sino también la dinamización la economía de la provincia y la generación de nuevos puestos de trabajo”, expresó Jaldo.

El Gobernador también remarcó la importancia de la articulación entre lo público y lo privado: “Desde el primer momento, hemos venido trabajando con la Cervecería Quilmes, tratando y sancionando leyes que tienen que ver con atraer las inversiones, algunas cuestiones impositivas y modificaciones tributarias que están a nuestro alcance y para nada perjudican el funcionamiento del presupuesto de la provincia”.

En la misma línea, agregó que esta sinergia “dinamiza los recursos en Tucumán y genera más puestos de trabajo, que es lo que nosotros pretendemos. Por eso, hoy agradecemos, felicitamos y nos ponemos a disposición de esta empresa, como lo venimos haciendo con muchas otras actividades en la provincia”.

Por su parte, Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, sostuvo: “Nuestra apuesta en Tucumán y en Argentina es de largo plazo: a pesar del contexto desafiante que estamos viviendo vinculado al nivel de actividad, la compañía continúa con una mirada de largo plazo en el país, realizando inversiones estratégicas que nos permitan estar mejor preparados para el futuro y para el crecimiento que necesitamos en Argentina. Esta inversión, en particular, nos permite ser más competitivos y eficientes, y estar más cerca de los consumidores en Tucumán y en todo el noroeste argentino”.

El vicegobernador Miguel Acevedo recordó la visita previa a la planta en agosto de 2024: “Nosotros en agosto de 2024 vinimos a visitar la fábrica y esta línea era un proyecto que hoy, en septiembre de 2025, se ha concretado con una planta que se industrializa y se perfecciona”.

Y subrayó: “Queremos un Tucumán productivo, con desarrollo, con crecimiento y que vengan inversiones de esta característica a la provincia. Esto es algo que nos pusimos como política de Estado con el gobernador Osvaldo Jaldo”.

Tecnología de última generación y sostenibilidad

La nueva máquina llenadora de botellas PET fue diseñada bajo estándares internacionales de seguridad, calidad y eficiencia. Con un nivel de eficacia superior al 98% en distintos formatos, permitirá eliminar el traslado de 35 millones de litros anuales desde otras plantas del país, reduciendo costos logísticos y el impacto ambiental.

Además, el proyecto priorizó la contratación de empresas locales para su implementación, reafirmando el compromiso de Quilmes con el empleo regional y el crecimiento sostenible.

Esta inversión se suma a los US$ 7 millones destinados al lanzamiento de Michelob Ultra en la Cervecería Acheral, consolidando la estrategia de largo plazo de la compañía en Tucumán.