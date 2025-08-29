Escuela Juan Gregorio Las Heras de Ciudad Juan Bautista Alberdi

“Hoy compartí un emotivo acto en la Escuela Gral. Juan Gregorio Las Heras de Ciudad Juan Bautista Alberdi, celebrando con orgullo sus 133 años de vida institucional. Este aniversario es un recordatorio de la importancia de sostener y fortalecer nuestras instituciones educativas, que son pilares para el futuro de nuestros niños y jóvenes”.

Esto lo señaló el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de Tucumán, doctor Raúl Albarracín que encabezó la ceremonia escolar en la que participaron alumnos, padres de alumnos, docentes e invitados especiales. En el lugar fue recibido por la directora del establecimiento María Laura Arriola Luna y el supervisor Fabián Juárez González.

Acompañaron a Albarracín el legislador Carlos Funez, autoridades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y miembros de la comunidad educativa.

Por su parte los Bomberos Voluntarios de Juan Bautista Alberdi, dieron a conocer un comunicado en el que hicieron conocer la participacion de la celebración por el 133° aniversario de la Escuela Gral. Juan Gregorio Las Heras, “nuestra querida Madre de Escuelas”.

Señalaron que estuvieron presentes la presidente de Comisión Directiva Liliana Díaz y la vicepresidente Irma Ayud, acompañadas por los bomberos Víctor Victor Lazarte, Leonel Martínez y Jesús Vallejo.