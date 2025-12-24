Vía Tucumán

Entradas navideñas: tres infaltables para abrir la mesa

Para picar y compartir: lengua a la vinagreta, tomates rellenos y bruschettas con variantes, para una cena sin estrés y mucha frescura.

Sol Alvarez Natale

24 de diciembre de 2025,

Tomates rellenos: todo e color y el sabor de una navidad en familia. (Foto Pinterest)

Hay algo que se repite cada diciembre en muchas casas: la picada se estira, el horno se llena y las entradas terminan marcando el ritmo de la noche.

Para resolver esa primera parte de la mesa con opciones conocidas y rendidoras, acá van tres clásicos que funcionan siempre: lengua a la vinagreta, tomates rellenos y bruschettas navideñas. Recetas claras, con ingredientes fáciles y pensadas para dejar hecho con anticipación.

Lengua a la vinagreta: el clásico de la mesa navideña argentina. (Foto Pinterest)
1) Lengua a la vinagreta (clásico frío)

Rinde: 8–10 porciones (tipo entrada)Tiempo: 2 h cocción + enfriado

Ingredientes

  • 1 lengua vacuna (1 a 1,5 kg aprox.)
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 2 hojas de laurel
  • Sal y granos de pimienta (opcional)

Para la vinagreta

  • 1/2 taza de aceite (girasol u oliva suave)
  • 1/3 taza de vinagre (alcohol o manzana)
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • 1 cebolla morada o blanca picada bien chiquita
  • 1 morrón rojo picado
  • 2–3 cdas de perejil picado
  • Sal y pimienta
  • Opcional: 1 cda de mostaza + 1 cda de alcaparras

Paso a paso

  1. Cocción: poné la lengua en una olla con agua fría, cebolla, zanahoria, laurel, sal y pimienta. Herví suave 1:30 a 2:00 hasta que esté tierna.
  2. Pelado fácil: retirala, dejala entibiar 5–10 minutos y pelala (sale mejor tibia).
  3. Enfriado: dejala enfriar por completo y llevá a heladera 1–2 horas para poder cortar prolijo.
  4. Corte: cortá en fetas finas.
  5. Vinagreta: mezclá todo y ajustá sal/pimienta.
  6. Armado: acomodá la lengua en fuente, bañá con vinagreta.
  7. Reposo: heladera mínimo 4 horas, ideal de un día para otro.

Tip: si querés un sabor más “de bodegón”, sumá un chorrito del caldo frío a la vinagreta para que “abrace” mejor la carne.

2) Tomates rellenos (frescos y rendidores)

Rinde: 8 tomates medianosTiempo: 20–30 min + frío

Ingredientes

  • 8 tomates medianos, firmes
  • Sal

Relleno clásico (atún)

  • 2 latas de atún escurrido
  • 2–3 cdas de mayonesa
  • 1 cda de mostaza (opcional)
  • 1/2 cebolla o 2 cdas de verdeo picado
  • 1 huevo duro picado
  • Pimienta y unas gotas de limón
  • Opcional: arroz hervido (que no esté pasado)

Opción alternativa (jamón y queso)

  • 150 g de jamón cocido picado
  • 150 g de queso cremoso o pategrás en cubitos
  • 2 cdas de mayonesa o queso crema
  • Perejil o ciboulette

Vegetariano

  • Arroz cocido en su punto (puede ser quinoa bien lavada y hervida)
  • Remolacha cruda rallada
  • Apio en cubitos
  • Nueces picadas
  • Mayonesa (se puede reemplazar por opción vegana)
  • Perejil picado
  • Opcional: manzana verde en cubitos

Paso a paso

  1. Prepará los tomates: cortá la “tapita”, ahuecá con cuchara, salá apenas por dentro.
  2. Escurrí: ponelos boca abajo 10 minutos para que larguen jugo (clave para que no se agüen).
  3. Relleno: mezclá ingredientes hasta lograr una pasta húmeda pero firme.
  4. Rellená y enfriá: llená los tomates, tapita arriba o sin tapa. Heladera 1 hora mínimo.
  5. Servicio: terminá con perejil picado, aceitunas picadas o un toque de pimentón.

Tip: si los querés más “navideños”, agregá manzana verde en cubitos muy chicos al relleno de atún.

Bruschettas: económicas, versátiles y deliciosas. (Foto Pinterest)
3) Bruschettas navideñas (tostadas con sabor)

Rinde: 12–16 unidades Tiempo: 15–20 min

Ingredientes base

  • 1 baguette o pan tipo campo
  • Aceite de oliva
  • 1 diente de ajo
  • Sal y pimienta

Toppings para elegir (o combinar)

A) Capresse

  • 3 tomates perita o cherry
  • Albahaca fresca
  • Aceite de oliva + sal
  • Opcional: aceto reducido

B) Campestre

  • Jamón crudo en fetas
  • Rúcula
  • Oliva + pimienta
  • Opcional: lascas de queso

C) Sofisticado

  • Queso crema
  • Nueces picadas
  • Miel (hilo fino)
  • Opcional: ralladura de limón

D) Mexicano

  • Palta pisada
  • Tomate sin las semillas, en cubitos
  • Morrón picadito
  • Perejil o cilantro picado
  • Limón, sal y pimienta

Paso a paso

  1. Tostá el pan: rodajas, al horno o sartén, con un hilo de oliva o pinceladas con aceite de girasol mezclado con finas hierbas molidas.
  2. Ajo: frotá cada tostada con un diente de ajo (poco, para perfumar, es opcional).
  3. Armado rápido: agregá el topping elegido y serví.
  4. Toque final: oliva, pimienta y, si va, aceto o miel.

Tip: armá las tostadas al final para que no pierdan crocante; los toppings dejalos listos en bowls. Para una presentación mas festiva, emplatá sobre colchón de hojas de lechuga y morrón colorado y amarillo en tiras.

Y a disfrutar de una mesa navideña colorida, fresca y llena de sabor ¡Feliz Nochebuena!

