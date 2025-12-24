Entradas navideñas: tres infaltables para abrir la mesa

Hay algo que se repite cada diciembre en muchas casas: la picada se estira, el horno se llena y las entradas terminan marcando el ritmo de la noche.
Para resolver esa primera parte de la mesa con opciones conocidas y rendidoras, acá van tres clásicos que funcionan siempre: lengua a la vinagreta, tomates rellenos y bruschettas navideñas. Recetas claras, con ingredientes fáciles y pensadas para dejar hecho con anticipación.
1) Lengua a la vinagreta (clásico frío)
Rinde: 8–10 porciones (tipo entrada)Tiempo: 2 h cocción + enfriado
Ingredientes
- 1 lengua vacuna (1 a 1,5 kg aprox.)
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 2 hojas de laurel
- Sal y granos de pimienta (opcional)
Para la vinagreta
- 1/2 taza de aceite (girasol u oliva suave)
- 1/3 taza de vinagre (alcohol o manzana)
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 1 cebolla morada o blanca picada bien chiquita
- 1 morrón rojo picado
- 2–3 cdas de perejil picado
- Sal y pimienta
- Opcional: 1 cda de mostaza + 1 cda de alcaparras
Paso a paso
- Cocción: poné la lengua en una olla con agua fría, cebolla, zanahoria, laurel, sal y pimienta. Herví suave 1:30 a 2:00 hasta que esté tierna.
- Pelado fácil: retirala, dejala entibiar 5–10 minutos y pelala (sale mejor tibia).
- Enfriado: dejala enfriar por completo y llevá a heladera 1–2 horas para poder cortar prolijo.
- Corte: cortá en fetas finas.
- Vinagreta: mezclá todo y ajustá sal/pimienta.
- Armado: acomodá la lengua en fuente, bañá con vinagreta.
- Reposo: heladera mínimo 4 horas, ideal de un día para otro.
Tip: si querés un sabor más “de bodegón”, sumá un chorrito del caldo frío a la vinagreta para que “abrace” mejor la carne.
2) Tomates rellenos (frescos y rendidores)
Rinde: 8 tomates medianosTiempo: 20–30 min + frío
Ingredientes
- 8 tomates medianos, firmes
- Sal
Relleno clásico (atún)
- 2 latas de atún escurrido
- 2–3 cdas de mayonesa
- 1 cda de mostaza (opcional)
- 1/2 cebolla o 2 cdas de verdeo picado
- 1 huevo duro picado
- Pimienta y unas gotas de limón
- Opcional: arroz hervido (que no esté pasado)
Opción alternativa (jamón y queso)
- 150 g de jamón cocido picado
- 150 g de queso cremoso o pategrás en cubitos
- 2 cdas de mayonesa o queso crema
- Perejil o ciboulette
Vegetariano
- Arroz cocido en su punto (puede ser quinoa bien lavada y hervida)
- Remolacha cruda rallada
- Apio en cubitos
- Nueces picadas
- Mayonesa (se puede reemplazar por opción vegana)
- Perejil picado
- Opcional: manzana verde en cubitos
Paso a paso
- Prepará los tomates: cortá la “tapita”, ahuecá con cuchara, salá apenas por dentro.
- Escurrí: ponelos boca abajo 10 minutos para que larguen jugo (clave para que no se agüen).
- Relleno: mezclá ingredientes hasta lograr una pasta húmeda pero firme.
- Rellená y enfriá: llená los tomates, tapita arriba o sin tapa. Heladera 1 hora mínimo.
- Servicio: terminá con perejil picado, aceitunas picadas o un toque de pimentón.
Tip: si los querés más “navideños”, agregá manzana verde en cubitos muy chicos al relleno de atún.
3) Bruschettas navideñas (tostadas con sabor)
Rinde: 12–16 unidades Tiempo: 15–20 min
Ingredientes base
- 1 baguette o pan tipo campo
- Aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- Sal y pimienta
Toppings para elegir (o combinar)
A) Capresse
- 3 tomates perita o cherry
- Albahaca fresca
- Aceite de oliva + sal
- Opcional: aceto reducido
B) Campestre
- Jamón crudo en fetas
- Rúcula
- Oliva + pimienta
- Opcional: lascas de queso
C) Sofisticado
- Queso crema
- Nueces picadas
- Miel (hilo fino)
- Opcional: ralladura de limón
D) Mexicano
- Palta pisada
- Tomate sin las semillas, en cubitos
- Morrón picadito
- Perejil o cilantro picado
- Limón, sal y pimienta
Paso a paso
- Tostá el pan: rodajas, al horno o sartén, con un hilo de oliva o pinceladas con aceite de girasol mezclado con finas hierbas molidas.
- Ajo: frotá cada tostada con un diente de ajo (poco, para perfumar, es opcional).
- Armado rápido: agregá el topping elegido y serví.
- Toque final: oliva, pimienta y, si va, aceto o miel.
Tip: armá las tostadas al final para que no pierdan crocante; los toppings dejalos listos en bowls. Para una presentación mas festiva, emplatá sobre colchón de hojas de lechuga y morrón colorado y amarillo en tiras.