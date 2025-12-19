Entrada infalible: huevos rellenos para todos los gustos

Hay entradas que funcionan como un “hola” perfecto: se ven lindas, se preparan rápido y desaparecen antes de que alguien pregunte si falta pan.

Los huevos rellenos son eso y más: un clásico que admite creatividad sin pedir permiso. Con un par de ingredientes y un toque de imaginación, podés convertirlos en una picada elegante, en un salvavidas para visitas sorpresa o en la estrella discreta de cualquier reunión.

Huevos rellenos clásicos, pero con truco de textura

Rinde: 12 mitades (6 huevos)

Tiempo: 25 minutos + enfriado

Ingredientes

6 huevos

3 cdas de mayonesa

1 cdita de mostaza (opcional)

1 cda de queso crema o yogur natural (opcional, para más suavidad)

Sal y pimienta

1 chorrito de limón o vinagre

Pimentón (dulce o ahumado), cinpulette, aceitunas lo que elijas para decorar

Tip: se pueden presentar en un colchón de hojas verdes o de zanahorias ralladas.

Paso a paso

Herví los huevos: cuando rompa el hervor, contá 10–11 minutos. Pasalos a agua fría para cortar la cocción. Pelá y cortá: partilos a la mitad y retirales las yemas. Hacé el relleno: pisá las yemas con mayonesa, mostaza, sal, pimienta y un chorrito de limón. El truco: si querés una crema más aireada, batí 30 segundos con tenedor o minipimer. Rellená: con cuchara o manga (quedan más prolijos). Terminá: pimentón por arriba y el toque verde que elijas.

Tip: si te quedan “secos”, corregí con 1 cda extra de mayonesa o yogur y una gotita de limón.

Tres rellenos creativos para salir del “siempre lo mismo”

1) Atún y limón (bien fresco)

Sumá al relleno clásico: 1 lata de atún bien escurrida + ralladura de limón + perejil.

2) Palta y tomate (onda verano)

Reemplazá parte de la mayonesa por ½ palta pisada + cubitos de tomate (sin semillas) + sal y limón.

3) Jamón y morrón (sabroso, “de picada”)

Agregá: jamón picado + morrón en cubitos + una pizca de pimentón ahumado.

Ideas de presentación para que “entren por los ojos”

En una fuente con hojas verdes y rodajas de limón.

Con una línea de pimentón y “puntitos” de mayonesa.

Con ciboulette cortada fina y un toque de pimienta negra.

Con aceitunas sin carozo y tiras de morrón asado.

Dejá volar tu imaginación y lucite en estas fiestas!