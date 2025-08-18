Vía Tucumán

Elecciones 2025: Jaldo ratificó su candidatura en Tucumán

El mandatario provincial respondió a cuestionamientos opositores y reivindicó su modelo de gestión basado en hechos concretos.

Redacción Vía Tucumán

18 de agosto de 2025,

Elecciones 2025: Jaldo ratificó su candidatura en Tucumán
Osvaldo Jaldo respondió a las críticas opositoras y afirmó que el peronismo tucumano competirá unido en octubre.

El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó que encabezará la lista de unidad del peronismo tucumano en las elecciones del próximo 26 de octubre, y respondió a las críticas de la oposición con un fuerte respaldo a su gestión de gobierno.

Nosotros, al margen de nuestras propuestas, venimos demostrando hechos concretos. Queremos que nos midan por nuestra gestión que lleva un año y nueve meses”, afirmó el mandatario.

Un paso adelante en un contexto complejo

El gobernador reconoció que la decisión de liderar la lista surge en un escenario económico y social difícil a nivel nacional: “Es momento de jugarse, de dar un paso adelante, de asumir roles y responsabilidades. Y yo no puedo pedir esto si no me pongo al frente primero”, expresó.

En ese sentido, insistió en que el modelo provincial se apoya en la administración responsable de los recursos: “Destinamos el superávit en beneficio de los tucumanos”, señaló.

Convocatoria a todos los sectores

Jaldo también convocó al empresariado y al sector productivo a acompañar el proceso.

“También los empresarios, productores y comerciantes deben dar un paso adelante, porque escuchamos todos los días que caen las ventas, que baja el consumo, que se cierran fábricas. No nos vamos a quedar sentados en la oficina de la Casa de Gobierno, salimos a trabajar por nuestro modelo tucumano”, remarcó.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS