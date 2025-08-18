Elecciones 2025: Jaldo ratificó su candidatura en Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó que encabezará la lista de unidad del peronismo tucumano en las elecciones del próximo 26 de octubre, y respondió a las críticas de la oposición con un fuerte respaldo a su gestión de gobierno.

“Nosotros, al margen de nuestras propuestas, venimos demostrando hechos concretos. Queremos que nos midan por nuestra gestión que lleva un año y nueve meses”, afirmó el mandatario.

Un paso adelante en un contexto complejo

El gobernador reconoció que la decisión de liderar la lista surge en un escenario económico y social difícil a nivel nacional: “Es momento de jugarse, de dar un paso adelante, de asumir roles y responsabilidades. Y yo no puedo pedir esto si no me pongo al frente primero”, expresó.

En ese sentido, insistió en que el modelo provincial se apoya en la administración responsable de los recursos: “Destinamos el superávit en beneficio de los tucumanos”, señaló.

Convocatoria a todos los sectores

Jaldo también convocó al empresariado y al sector productivo a acompañar el proceso.

“También los empresarios, productores y comerciantes deben dar un paso adelante, porque escuchamos todos los días que caen las ventas, que baja el consumo, que se cierran fábricas. No nos vamos a quedar sentados en la oficina de la Casa de Gobierno, salimos a trabajar por nuestro modelo tucumano”, remarcó.