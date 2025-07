El trabajo del Registro Civil en los barrios

La directora del Registro Civil, Carolina Bidegorry, remarcó que en los tráilers que están visitandos distintos barrios de la ciudad “estamos brindando todo el servicio de documentación: DNI cero años, actualizaciones de menores (entre los 5 y 8 años), actualización de mayor (entre los 14 y 15), cambio de domicilio, pasaportes y todo lo que tiene que ver con documentación”.

Bidegorry estuvo acompañada por el ministro de Gobierno, Regino AmadoAclaró que : “Sabemos que a veces es complicado desplazarse hasta el centro, es toda una organización familiar que hacer, que a veces es compleja. Por eso estamos acá, cerca del barrio”.

Destacó que “el servicio estará disponible hasta el viernes en el operativo y que la participación de la ciudadanía es alta: La gente aprovecha muchísimo este servicio”.

Luego recordó que “los trámites no requieren dinero en efectivo: El Registro Civil no recibe pagos en efectivo. Todos los medios de pago son digitales, y a quien no tenga, le damos un código para que pueda pagar luego en un Pago Fácil”. También anunció un “servicio especial de atención domiciliaria para personas con movilidad reducida: Tenemos una valija móvil para acercarnos a la casa. Así que cuando estemos en un barrio y nos vean, pueden aprovechar también este servicio a domicilio, que está disponible para cualquier urgencia”.