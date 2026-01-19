El Sindicato de Estaciones de Servicio llevó su agenda a Casa de Gobierno

La conducción del Sindicato de Estaciones de Servicio y Garajes de Tucumán mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con el vicegobernador Miguel Acevedo para exponer la situación actual del gremio y delinear líneas de trabajo hacia los próximos meses. Del encuentro participaron, además, Marcelo Medina (secretario general) y Estela García (primera vocal).

Uno de los ejes planteados fue el proceso de ordenamiento y control interno que el sindicato viene realizando. El secretario adjunto Gabriel Segura aseguró: “Hoy le comentamos al Vicegobernador sobre la situación en la que se encuentra el sindicato y lo que vamos auditando”.

“Es un trabajo en conjunto que lo vamos a hacer a lo largo del tiempo, con paciencia, muchas ganas y mucho esfuerzo de los chicos”.

Segura detalló que el relevamiento realizado hasta el momento ubica la representación formal en torno a “aproximadamente 1.400 personas que están trabajando”, en base a un “padrón provisorio” que se construyó “militando estación por estación”.

A la vez, advirtió que el universo podría ser mayor por cambios recientes en el sector: “Hay muchas más personas por las estaciones nuevas que abrieron, por chicos que fueron despedidos y otros que fueron entrando a trabajar”.

En su exposición, Segura también describió el contexto que, según el gremio, dejó el ciclo anterior: “Venimos de una gestión de más de treinta años con funcionamiento irregular, donde no se defendían los derechos ni los intereses de los trabajadores. Esa gestión ya pasó y ahora miramos hacia adelante con muchas ganas y mucho esfuerzo”.

Preocupación por la autocarga de combustibles

Otro punto central de la reunión fue el avance de los sistemas de autocarga, al que el sindicato observa con inquietud por su impacto en el empleo. “Es un tema a charlar, pero claramente es una desventaja para los trabajadores, porque una máquina no hace el trabajo que hace una persona. Estamos hablando de una fuente de ingreso laboral que se pone en riesgo”, afirmó Segura.