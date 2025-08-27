“El que queme caña será responsable”: Jaldo anunció medidas más duras

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el Poder Ejecutivo provincial intensificó los operativos de control y las acciones judiciales ante el aumento de quemas en campos de Tucumán. La medida se desarrolla en coordinación con el Ministerio Público Fiscal y busca aplicar sanciones ejemplares a quienes infrinjan la normativa ambiental vigente.

“El tema de las quemas es algo que Tucumán ha vivido desde hace muchos años. No es una situación nueva; cuando yo era chico, ya representaba un problema no solo por el humo, sino por los residuos que llegaban a los hogares”, afirmó el mandatario.

Asimismo, precisó que las quemas no se limitaron únicamente a la caña de azúcar, sino que también se detectaron focos en banquinas y pastizales, los cuales generan perjuicios ambientales y riesgos viales. “Hoy una quema de caña, una quema de pastizal, ese humo que llega a la ruta, disminuye la visibilidad y puede morir una familia completa en un accidente”, advirtió.

En ese marco, Jaldo remarcó: “Es la primera vez que, en la historia de Tucumán, se detienen personas por quemar caña en diferentes lugares de la provincia”.

El gobernador fue categórico al señalar: “Todos somos iguales ante la ley y vamos a ser inflexibles en la quema de caña. El que lo haga va a ser responsable. Y el que lo haga, le va a caer el peso de la ley. Y si la justicia lo sanciona, no hay duda de que va a estar donde debe estar: detenido”.