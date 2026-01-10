El proceso de informatización y modernización de los tribunales

“Este “Data Center” es el corolario de un proceso de informatización y modernización que la Corte viene desarrollando desde hace aproximadamente siete u ocho años, con el cambio de sistema e innovaciones tecnológicas . Aquí se almacena, procesa y protege toda la información de la justicia las 24 horas del día lo que le permite la operatividad a todos los agentes que intervienen ya sea abogados, proveedores y operadores del sistema”.

Esto es lo que explica el ingeniero Fabián Ríos, que trabaja en la Justicia desde 1995. Aclara: “Cumplí 30 años de carrera este octubre. Mi función como ingeniero es coordinar toda la innovación tecnológica del Poder Judicial: sistemas, desarrollo y administración, siempre en conjunto con las áreas de gestión y coordinación judicial”.

-Es un área sensible. ¿Cuál es el nivel de seguridad?

-Esto es lo que nos da seguridad, justamente, tener un “Data Center” propio nos permite la gobernanza de los datos del poder judicial, no dependemos de nubes externas, lo que evita el uso indebido de información sensible.

-Lo que sería datos públicos?

-Exactamente. Hay muchas empresas que no tienen su propio “Data Center”, si no almacenan y generan su información dentro de la nube adentro de algún proveedor, como Amazon, por ejemplo.

-Recién nombraba que va haber profesionales dentro de estos sistemas internos?

-Ya los hay, fue una política de estado de la Corte poder enriquecer la Dirección de Sistema con desarrolladores, personas que se dedican al “testing”, a tener niveles de calidad dentro de la formación de cada uno de los sistemas

-Le llevo mucho tiempo armar el centro?

-Nos llevó aproximadamente dos años, por distintos factores económicos que fueron surgiendo en el proceso e importación

-Hay lugares como el Pentágono(EEUU) que todos quieren entrar. ¿Aquí cuál es el nivel de seguridad?

-Hay que estar atentos permanente, las 24 horas del día ya que estas personas que se los denomina “hackers”, siempre están pensando un paso adelante, así que es importante.

-¿Hay antecedentes en el país de “Data Center” ?

-A este nivel, sólo tres poderes judiciales: Provincia de Buenos Aires, CABA y Tucumán.

-¿Los profesionales pasan controles de confiabilidad, Reserva para manejar esa información ?

-Sí. Existe un compromiso estricto de confidencialidad y protocolos de acceso muy controlados con la información.