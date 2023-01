El primer bebé del 2023 de Tucumán, nació en el hospital Nicolás Avellaneda

“Estoy aquí en representación del doctor Luis Medina Ruiz, el ministro de Salud de la provincia, visitando el hospital y agradeciendo la hospitalidad y generosidad de la doctora Alba Peroni por recibirnos. También agradecidos a todo el personal que estuvo de guardia anoche recibiendo este bebé, que es el primero del año en el Sistema Público”, contó Ferre.

Al mismo tiempo que agregó: “Es una sana costumbre de todos los años, acercarnos hablar con la mamá, ver cuál fue su experiencia, en particular esta mamá es una que pudo efectuar en el sistema público todos los controles de su embarazo, algo que es sumamente importante ya que comprende uno de los lineamientos estratégicos que tiene este ministerio, enfocarnos en la salud materna-infantil”.

“En este aspecto hay que destacar que toda embarazada tiene que realizar un mínimo de controles para evitar las complicaciones y poder detectar oportunamente cualquier situación que haga prever que ese parto pueda anticiparse o que necesite cualquier tipo de intervención. Hoy aprovechamos la oportunidad para generar conciencia con respecto a los controles apropiados y oportunos en el embarazo y por supuesto que ante cualquier duda que tenga la embarazada, cualquier dificultad o cualquier sensación desconocida, sobre todo para las primerizas, le pedimos que asistan a nuestras salas de parto que están preparadas para asistirlas como corresponde”, enfatizó el funcionario.

Siguiendo esta línea, Ferre Contreras detalló: “Durante todo el año y siguiendo estos lineamientos que nos ha planteado el Ministro con respecto a la atención materna-infantil, en nuestras 5 maternidades distribuidas por toda la provincia se han atendido más de 22 mil nacimientos. Es una cifra bastante importante, se han realizado en el primer, segundo y tercer nivel de atención, más de 42 mil consultas obstétricas. Esto significa que son muchas pacientes que circularon durante todo el año por cada uno de nuestros efectores, no solo es una paciente sino es un binomio cuando se trata de un embarazo único o múltiple”.

“Estamos atendiendo en simultáneo a más de un paciente y eso es para destacar: el profesionalismo y la capacidad técnica que tienen cada uno de los profesionales que intervienen. En el área infantil en particular se han controlado y realizado más de 172 mil atenciones en niños menores de 1 año y se han colocado casi 600 mil dosis de vacunas de calendario. Eso vislumbra un esfuerzo importante debido a que son atenciones que se realizan en el primer nivel de atención, es decir en los efectores que están cerca del domicilio de las personas, planteando una continuidad en una política que nos viene planteando el señor Gobernador Osvaldo Jaldo con respecto a descentralizar la atención y estar cerca de los ciudadanos con cada uno de los servicios que presta el Sistema Provincial de Salud”, destacó.

“El ministerio de Salud Pública ha dispuesto también los Tráilers Sanitarios, que han recorrido toda la provincia en el 2022 realizando los controles en el binomio madre e hijo. En particular, el Tráiler de los 1000 días, que recorre cada una de las comunas de la provincia y realiza el control de las embarazadas, coloca vacunas de calendario y de Covid. Además, realiza el control del niño sano, esto continua con los lineamientos estratégicos que planteaba hace un momento. El ministro a dispuesto este tráiler porque hay lugares que son bastante alejados con dificultades para llegar, las mismas personas tienen dificultades geográficas para acercarse a nuestros Centros de Salud, que son muchos y están bien distribuidos, pero aun así hay algunas poblaciones que tienen dificultades para acceder. Para todos estos casos se ha dispuesto este Tráiler de los 1000 días, que tiene como objetivo llevar derechos a los ciudadanos, ya que estamos cumpliendo con una ley nacional a la que se adhiere este ministerio”, finalizó.

Por su parte la directora del efector, doctora Alba Peroni, enfatizó: “El hospital ha recibido el primer bebe del año, gracias a Dios hemos tenido este año el primer nacimiento y nos vino a acompañar el secretario Ejecutivo Médico para agasajar a la mamá que tuvo su bebe acá en este hospital. Por suerte un bebé nació sano, pesó 3,600 kilos y midió 49 centímetros”.

“Hace mucho tiempo que no teníamos el primer bebe del año, así que ahora estamos muy contentos de tener ese gusto de que se haya producido aquí. La paciente quedará en control, como en un parto normal, durante 24 horas de vigilancia y después retornará a su domicilio si esta todo bien con su bebé. Quiero agradecer al Ministerio por su acompañamiento, en este día, en estas fiestas y dar gracias a Dios por estar acá hoy”, detalló.

Finalmente, María Abigail de 23 años, la flamante mamá, destacó: “Me siento muy feliz, mi bebé se llama Loan y es un bebe hermoso y sano. Yo venía realizando el seguimiento de mi embarazo en el CAPS Pedro Solorzano y vine a dar a luz aquí porque venía con 1 de dilatación, hacia contracciones cada 2 segundos y traté de aguantar, gracias a dios recurrí a este hospital y tuve rápido al bebe. Aquí es donde rompí bolsa porque ya estaba lista, me costó un poco, pero ahora él bebé está muy bien gracias a Dios. Este es mi tercer hijo, ya que tengo una nena que es grandecita y un nenito. Estoy muy agradecida ya que tanto en el CAPS Pedro Solorzano como aquí, me atendieron muy bien, y me sentí sumamente contenida por los parteros y las parteras”, cerró.