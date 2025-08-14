Vía Tucumán

El peronismo definió su lista con Jaldo y Manzur

El vicegobernador Miguel Acevedo también está como suplente

Yanina Elizabeth Vega

14 de agosto de 2025,

Comenzaron a definirse las listas de candidatos a diputados para las elecciones del próximo 26 de octubre. El peronismo lleva los siguiente candidatos:“Frente Tucuman Primero”.

Candidatos a diputados nacionales:

Osvaldo Jaldo, gobernador de la provincia

Gladys Medina, diputada nacional

Javier Noguera, legislador provincial

Elia Fernandez de Mansilla diputada nacional

Como suplentes:

Juan Manzur senador nacional y ex gobernador de la provincia

Carolina Vargas Aignasse legisladora provincial

Miguel Acevedo vicegobernador de la provincia

