El peronismo definió su lista con Jaldo y Manzur

Comenzaron a definirse las listas de candidatos a diputados para las elecciones del próximo 26 de octubre. El peronismo lleva los siguiente candidatos:“Frente Tucuman Primero”.

Candidatos a diputados nacionales:

Osvaldo Jaldo, gobernador de la provincia

Gladys Medina, diputada nacional

Javier Noguera, legislador provincial

Elia Fernandez de Mansilla diputada nacional

Como suplentes:

Juan Manzur senador nacional y ex gobernador de la provincia

Carolina Vargas Aignasse legisladora provincial

Miguel Acevedo vicegobernador de la provincia