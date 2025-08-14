El peronismo definió su lista con Jaldo y Manzur

Valentina Cervantes marcó tendencia con un look deportivo súper canchero y cómodo para el día a día
hace 19 horas
Comenzaron a definirse las listas de candidatos a diputados para las elecciones del próximo 26 de octubre. El peronismo lleva los siguiente candidatos:“Frente Tucuman Primero”.
Candidatos a diputados nacionales:
Osvaldo Jaldo, gobernador de la provincia
Gladys Medina, diputada nacional
Javier Noguera, legislador provincial
Elia Fernandez de Mansilla diputada nacional
Como suplentes:
Juan Manzur senador nacional y ex gobernador de la provincia
Carolina Vargas Aignasse legisladora provincial
Miguel Acevedo vicegobernador de la provincia