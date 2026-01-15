El Municipio intervino en barrios y avenidas tras la tormenta

Después del temporal de lluvia y viento que golpeó a San Miguel de Tucumán durante la noche del martes, el Municipio puso en marcha un operativo integral para despejar calles, retirar árboles y ramas caídas y reducir riesgos ante nuevas tormentas.

Las tareas se concentraron especialmente en los barrios El Bosque y Don Bosco, aunque también se realizaron intervenciones en distintos puntos de la ciudad por postes, ramas y ejemplares derribados.

Caídas

Según el relevamiento oficial, el fenómeno climático provocó la caída de 35 árboles y postes, además de al menos seis ramas de gran porte. El operativo comenzó a primera hora del miércoles en zonas críticas como avenida Belgrano y Alberti, y Thames al 800 y 1000, con apoyo de personal y maquinaria de la empresa TucuPoda.

También se registraron situaciones similares en barrios Juan XXIII, Norte, Villa Luján, Villa Amalia y Las Américas, entre otros, con intervenciones destinadas a despejar calzadas y veredas.

Despejes

Las cuadrillas trabajaron en la remoción de árboles y ramas que afectaban la circulación vehicular, el tendido eléctrico y la seguridad de peatones. Algunos despejes se completaron durante la mañana y otros continuaron con intervenciones rápidas a lo largo del día.

Entre las calles donde se realizaron trabajos de despeje se mencionaron: España, Asunción, Italia, Mitre, Alberti, Thames, Santa Fe, Paso de los Andes y el Parque Avellaneda.

Limpieza

En paralelo al retiro de árboles, el Municipio reforzó la limpieza de imbornales y sistemas de desagüe pluvial en distintos sectores, con el objetivo de mejorar el escurrimiento y prevenir anegamientos ante nuevas lluvias.

Se informaron intervenciones en: Uruguay, Bolivia, Chile, Siria y Perú (zona norte); Colón y Canal Sur; Viamonte y Belgrano; Mate de Luna y Viamonte; avenida Kirchner y Lincoln; Lavalle y Coronel Zelaya; avenida Alem (entre Lavalle y Roca); Juan B. Justo y pasaje Brasil; 9 de Julio (entre Matheu y Lavaissé); y Buenos Aires (entre Matheu y Lavaissé).

Además, se trabajó en el mantenimiento del sistema de desagües de las avenidas América–Adolfo de la Vega, desde avenida Francisco de Aguirre hasta avenida Kirchner.

Miles de kilos de basura

De acuerdo con el reporte del operativo, en los sectores relevados el personal municipal retiró cerca de 10 toneladas de residuos que obstruían desagües pluviales, una acumulación que suele agravar anegamientos cuando se combinan lluvias intensas y drenajes saturados.