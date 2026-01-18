El Municipio brinda asistencia a familia tras la explosión de una garrafa

Un incendio registrado el miércoles en una vivienda de Juan José Paso al 2500 dejó daños irreparables y obligó a activar un dispositivo de asistencia para la familia afectada. Según informes preliminares de Defensa Civil y Bomberos, el siniestro se habría iniciado por la explosión de una garrafa. Hubo, al menos, dos personas internadas con graves quemaduras.

Daños que se multiplicaron

Pese al trabajo de los equipos de emergencia, el fuego se extendió durante varias horas y también alcanzó a otras dos viviendas de la zona, agravando el impacto en el barrio.

Acompañamiento y tareas en el lugar

En las últimas horas, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán desplegó un operativo que incluye limpieza, evaluación estructural del inmueble y acompañamiento social. En una recorrida por el lugar, la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado Budeguer, afirmó: “Hoy estamos en Juan José Paso 2500. Así está todo el municipio presente. Estamos acá acompañando por disposición de nuestra intendenta, la doctora Rossana Chahla. Vinimos a acompañar y a ver en qué se puede asistir a esta familia que sufrió este siniestro”.

Una familia que perdió todo

La funcionaria señaló que el incendio dejó a la familia sin pertenencias y precisó la situación familiar: “Fue un siniestro por una garrafa que explotó. La verdad que la familia perdió todo. Es una familia integrada por mamá, papá y cuatro hijos. Además, el padre todavía está internado”.