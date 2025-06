El ministro Darío Monteros se reunió con autoridades de Graneros

El ministro del Interior , Darío Monteros, mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, y los cinco concejales del Bloque Justicialista del municipio. Durante el encuentro, se abordaron temas prioritarios para la comunidad y se acordó avanzar en proyectos de infraestructura, integración social y cuidado comunitario.

Entre los principales puntos tratados, Monteros destacó tres proyectos clave:

La construcción del puente sobre el río Marapa , en el paso Las Talas.

La puesta en valor de la plaza de La Cañada .

La articulación con DIGEDROG (Dirección General de Prevención de Adicciones) para implementar acciones de prevención y contención dirigidas especialmente a los jóvenes del municipio.

“Estas no son gestiones aisladas: son decisiones políticas que mejoran la vida de la gente. Porque un puente no solo conecta orillas, también une oportunidades. Y una plaza no es solo un espacio público, es un lugar de encuentro, de identidad, de comunidad”, expresó el ministro Monteros tras el encuentro.

La reunión reafirma el compromiso del Gobierno provincial con los municipios del interior y su vocación por desarrollar obras y políticas públicas que respondan a las necesidades concretas de cada comunidad.