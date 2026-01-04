El médico y ex Puma Pablo Garretón fue distinguido por la Unión de Rugby

El Cap, la máxima distinción de la Unión de Rugby de Tucumán, fue otorgada al conocido médico y ex Puma Pablo Garretón. La entidad destacó que la distinción es por su trayectoria en esta disciplina. Garretón fue capitán de Los Pumas en el Mundial de 1991.

Luego de recibir la distinción entregada en la cena de fín de año de la URT, el conocido jugador dijo inicialmente: “Me siento muy honrado, pero también con la sensación de que es injusto que un premio así sea individual, cuando hay tanta gente que estuvo alrededor mío toda la vida: mis viejos, entrenadores, amigos, gente del club y del seleccionado”.

Luego agregó: “Por eso me parecía lindo extender este premio a todos ellos”.Insistió que “este premio lo comparto con el rugby de clubes. Siento que se está debilitando en su naturaleza original. Amo a Los Pumas y al rugby profesional, pero creo que ahora hay que convivir en paralelo y dejar libre al rugby de clubes para que vuele desde su esencia.Hay chicos que entrenan todo el año y no los ponen a jugar porque hay que ganar. Eso es una falta a los principios del rugby. Hay un viento en contra muy grande, de exitismo e individualismo”.

Remarcó que “el rugby puede hacer mucho para combatir la pérdida de socialización real frente a lo virtual. En el club habría que prohibir los celulares, sobre todo en el tercer tiempo, para que los chicos se comuniquen cara a cara.No se trata de no tomarse una copa, sino de no salir borracho y accidentarse.

El rugby puede marcar límites porque la obediencia es una virtud central del deporte”.