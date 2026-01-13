El legislador Alfredo Toscano al frente de la Legislatura

Con el objetivo de coordinar aspectos vinculados al funcionamiento institucional de la Legislatura Provincial durante el período de receso, hoy hubo una reunión entre el legislador Alfredo Toscano, vicepresidente segundo de la Legislatura, que está a cargo del parlamento y el vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo de la gobernación.

Acevedo destacó que “en ese marco, dialogamos sobre la continuidad de las tareas de la Vicegobernación, responsabilidad que quedará a su cargo, garantizando el normal desarrollo de la actividad legislativa y administrativa”.

Remarcó que “reafirmamos nuestro compromiso con una gestión ordenada, responsable y previsible durante el período de verano, asegurando la plena vigencia institucional”.