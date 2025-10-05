El IPLA y La “Campaña de Sensibilización”

La “Campaña de Sensibilización” continua difundiendo el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo en distintos eventos.

Dias pasados en el Complejo Belgrano, estuvieron explicando las caracteristicas del programa en la primera edición del Torneo de Vóley del Gran San Miguel. Indicaron oficialmente en el IPLA que el evento “marca el inicio de un espacio de encuentro y crecimiento para los jóvenes.

Una jornada llena de deporte, compañerismo y entusiasmo, donde los equipos dejaron todo en la cancha y el público vibró con cada partido”