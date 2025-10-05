Vía Tucumán

El IPLA y La “Campaña de Sensibilización”

En un torneo de voley del Gran San Miguel

Yanina Elizabeth Vega

5 de octubre de 2025,

El IPLA y La “Campaña de Sensibilización”
En un torneo de voley del Gran San Miguel

La “Campaña de Sensibilización” continua difundiendo el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo en distintos eventos.

Dias pasados en el Complejo Belgrano, estuvieron explicando las caracteristicas del programa en la primera edición del Torneo de Vóley del Gran San Miguel. Indicaron oficialmente en el IPLA que el evento “marca el inicio de un espacio de encuentro y crecimiento para los jóvenes.

Una jornada llena de deporte, compañerismo y entusiasmo, donde los equipos dejaron todo en la cancha y el público vibró con cada partido”

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS