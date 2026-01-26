El Instituto “Cura Brochero” funcionará en el Penal Benjamín Paz

“El Cura Gaucho”, el nombre del padre José Gabriel del Rosario Brochero es el nombre del instituto que funcionará en el complejo penitenciario de Benjamín Paz, de Tucumán donde se alojarán menores acusados de homicidio.

El gobernador Osvaldo Jaldo hizo el anuncio dias pasados y en las próximas horas se conocer el decreto respectivo.Fuentes oficiales explicaron que el nuevo instituto funcionará en un pabellón especialmente acondicionado dentro del complejo penitenciario de Benjamín Paz, pero con acceso independiente y sin contacto con la población carcelaria adulta. Precisaron que la capacidad inicial será para unos 20 jóvenes y que tendrán cocina, consultorios, médicos, psicólogos, docentes, preceptores y cuidadores.

Aclararon que no tendrá participación directa el personal penitenciario. En la provincia hasta hoy los que cometían homicidios u otros delitos eran internados en el Instituto Roca, un centro de recepción y clasificación de menores.

El gobernador Jaldo había señalado: “Estamos liberando un pabellón en Benjamín Paz para menores. No pueden estar jugando vóley y fútbol cuando han cometido delitos tan graves”.