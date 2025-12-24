El grupo “Mujeres de Pie” realizó su cierre anual

Más de cincuenta integrantes del grupo “Mujeres de Pie” participaron de una actividad de cierre de año en el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), en El Cadillal, en una propuesta organizada por el Observatorio de la Mujer.

La iniciativa se enmarca en acciones de acompañamiento y contención destinadas a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género u otras formas de vulnerabilidad, con el objetivo de sumar herramientas para el fortalecimiento personal y la autonomía.

Encuentro, recreación y convivencia

Durante la jornada, las participantes compartieron un almuerzo y realizaron actividades recreativas: uso de la pileta, baile y dinámicas con juegos. El encuentro funcionó como un espacio de vínculo grupal y cierre de ciclo, en un formato distendido.

Un taller sostenido desde 2014

El taller “Mujeres de Pie” se coordina desde 2014. En la organización local trabajan Ángela Lo Sardo, Silvia Lescano y Verónica Herrera, quienes sostienen el dispositivo como un ámbito de acompañamiento y seguimiento.

Por su parte, el Observatorio de la Mujer, encabezado por Florencia Guerra, integra la Secretaría de la Mujer que conduce Noelia Barros, que, a su vez, se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, liderado por Federico Masso.