El gobierno provincial estableció una multa de $233 millones a EDET por incumplimiento del servicio

La Provincia sancionó a la empresa de energía eléctrica en $233 millones, por incumplimiento del contrato, al haber excedido los plazos establecidos para la realización de obras que mejoren la distribución de la energía en Tucumán.

Al respecto, el secretario de Energía y Servicios Públicos de la provincia, el ingeniero José Ricardo Ascárate, conversó con el periodista Germán Valdez, explicando las razones del gravamen aplicado a la empresa, y como se irán implementando los aumentos tarifarios en el servicio.

--¿Cómo se define esta cuestión de aplicar una multa a EDET? ¿Cómo fue el entretelón de esto?

--” No hay entretelones. En realidad, acá hay un procedimiento que se inicia en el mes enero, en que se analizan siempre los cortes, las fallas técnicas y todo ocurrido en los periodos anteriores. Las multas que se han aplicado hoy día corresponden al primer semestre y ahora estamos en análisis del segundo semestre del año 2023, o sea el año pasado.”

“La práctica común era que estas multas eran siempre recurridas y luego no pasaban a su estado de cobranza. Nosotros desde que hemos llegado a la intervención hemos rechazado el recurso interpuesto por la empresa y luego en una firma conjunta con el ministro de economía de la provincia, que somos dos interventores del Ente, hemos procedido a aplicar la sanción. Esto corresponde al año 2023 y ahora estamos analizando lo ocurrido entre fin de año y el primer semestre de este año”.

“Por otro lado, he tomado nota desde que he llegado, como estoy interviniendo en la parte técnica, del incumplimiento del plan obligatorio de inversiones de la empresa. La empresa de tenía que cumplir un plan obligatorio de inversiones no lo ha cumplido. Y entonces he pedido por notificación que me respondan las razones del incumplimiento y el motivo por el cual no se han concluido las obras que estaban previstas en el plan obligatorio.”

--EDET sacó una campaña publicitaria en la cual decía “esto hemos invertido en Tucumán”.

” Te quiero comentar algo muy sencillo: una cosa es que yo invierta de mi ganancia y otra cosa es que yo invierta de lo que le cobro al usuario. Son cosas distintas”.

“El plan obligatorio de inversión, que es la resolución 164 del Ente Regulador, está colocado dentro de la boleta de la luz como inversiones obligatorias y las paga el usuario. Se prorratea en los 500 mil y tantos usuarios que hay en la provincia de Tucumán. O sea, EDET es un administrador de un fondo que pagamos todos los usuarios. Y eso es lo que se llaman intervenciones obligatorias. Después hay otras obras que realiza y que son inversiones propias, evidentemente, para mejorar su propia calidad de servicio. Pero lo que yo hago mención cuando notifico y digo que tienen que cumplir el plan de inversiones obligatorias, son aquellas que están descargadas en las boletas y que se le están cobrando a los usuarios del servicio de energía eléctrica”.

--¿Este cobro es del año pasado, y ahora está revisando este año?

--” Así es, estamos revisando lo que corresponde al segundo semestre y en análisis los cortes de inicio de este año”.

--Cómo va a seguir la relación estado EDET?

--” La relación es normal, es la de una empresa que es concesionaria y el estado que tiene una norma para controlarla. La norma que tenemos para controlar es el contrato, y lo que estamos haciendo es cumplir específicamente y estrictamente lo que dice la letra del contrato. En realidad, tenemos un atraso, y esto hay que admitirlo, en los valores agregados de distribución, que es lo que cobra la empresa dentro de la tarifa. Porque no se actualizaron el mes de diciembre, entonces la última actualización que tiene hecha la empresa corresponde a Julio del año pasado.”

” La empresa lo que reclama es que ellos no han accedido a los incrementos que el estado nacional ha dispuesto a fin de año, y mucho menos de este 150% que acaba de anunciar el secretario de Energía de la Nación, que ha aumentado el costo de la energía.”

--¿Hablamos entonces de un 250% de aumento de la luz?

--” Si aplicáramos en total lo que el gobierno nacional viene aplicando, en el caso de Tucumán, llegaríamos a un 150 sobre el 100 ya aplicado en diciembre”.

--Si usted me dice que estamos pagando tarifas de julio, hubo un aumento de 100 en diciembre ¿se aplica ese 100 o no?

--” Se vio reflejado en las tarifas porque ese precio correspondió a la suba de subsidios y el haber duplicado el valor del dólar. Eso encareció todos los productos.”

--Después de eso hay que aumentar 150 más.

--” Hay un 150 que han aplicado a partir de fines de marzo, principios de abril, retroactivo en marzo que es lo que están ahora difundiendo sobre todo los canales de Buenos Aires, en donde por primera vez están pagando ellos el valor de energía parecido a lo que pagamos nosotros en Tucumán.”

--Entonces, una persona que pagaba 10.000 pesos se va 25.000.

--” Se iría a un valor casi duplicado, el valor de la boleta casi duplicado. Estamos intentando revisar el cuadro tarifario y revisar las condiciones del contrato, pero este es un trabajo que hacemos con la Legislatura tucumana, porque los cuadros tarifarios los aprueba la legislatura. El que está vigente es una ley de la legislatura.”

--¿Usted cree que van a seguir los aumentos en la luz?

--Sí. El gobierno de la provincia dio instrucciones específicas para no aplicarlo de forma simultánea, si no hacerlo en forma escalonada. Y si esto significa que la empresa deba adquirir deudas con CAMESA, o que la provincia deba ser solidariamente responsable como lo hace nuestra provincia, que es lo que estamos analizando. Lo que no podemos hacer es tirarle a la gente un incremento del 200% del 150%.”

“La idea es escalonar los aumentos para que la gente no lo sufra de la manera que lo viene sufriendo.”

--A la larga o a la corta se lo termina pagando.

--” A la larga se termina pagando. Lo que hacemos es prorratearlo en el tiempo. Es lo que estamos haciendo con la empresa contratista y el Gobierno provincial, como hacen otras provincias que directamente lo han asumido, caso Córdoba, sistema de créditos provinciales, el escalonamiento de estos aumentos.”