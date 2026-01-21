El Gobierno destacó avances en causas por homicidios

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a los homicidios registrados durante los primeros días de enero en Tucumán y puso especial énfasis en el caso de Érika Álvarez, hallada sin vida en Manantial Sur. En ese marco, valoró el trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Tucumán, que derivó en avances investigativos y detenciones.

En su exposición, Jaldo buscó responder a cuestionamientos que circularon en el debate público: “Hablaban de la impunidad en la provincia de Tucumán, de que no había justicia, de que el gobierno cubría a determinados personajes, funcionarios o parientes”.

Luego, destacó el uso de herramientas operativas y tecnológicas para avanzar sobre un sospechoso en una de las causas, y remarcó la importancia de evitar una fuga: “Hoy hemos podido capturar a un supuesto asesino de una de las víctimas que hemos tenido acá en la provincia de Tucumán. Y en ese sentido no hay duda de que el Poder Judicial es el que tendrá que juzgar, pero nadie puede desconocer que, si este personaje salía de la provincia, salía del país, íbamos a tener problemas”.

En la misma línea, el gobernador sostuvo que las detenciones concretadas expresan un cambio de etapa en materia de persecución del delito: “Hoy este señor está detenido porque se acabó la impunidad en Tucumán. Por eso Miguelón detenido, al igual que el Petiso David y por eso hay un montón de delincuentes que se paseaban frente a la cara de los funcionarios y jamás nadie les hacía nada. Hoy los delincuentes más peligrosos saben dónde están, en la cárcel de Benjamín Paz”.

De la conferencia participaron los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Daniel Abad (Economía y Producción), Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Federico Masso (Desarrollo Social), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur.

Asimismo, estuvieron presentes el subjefe de Policía, Roque Yñigo; el director de Defensa Civil de la Provincia, Ramón Imbert; el comisario inspector Franco Mariano Domínguez; el comisario mayor Ángel Álvarez, subdirector de Investigaciones; el comisario general Fabio Ferreira, director de Unidades Especiales; la comisario licenciada Susana Monteros, jefa de la División Homicidios; el oficial auxiliar Martín Pérez; el oficial principal Leonardo Robles, segundo jefe de la División Homicidios; y el subcomisario Emanuel Zamorano, jefe de la Unidad de Investigaciones de Yerba Buena.