El gobierno asistirá a los vendedores ambulantes que se incendiaron sus puestos en la ex Terminal de Ómnibus

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió en Casa de Gobierno con los feriantes de los puestos que se incendiaron el miércoles pasado para ofrecerles una solución y ayudarlos a reconstruir sus puntos de venta.

Estuvieron presentes: Luis Fernando Ocampo, presidente de Ambulantes por la Economía Regional (APER); una comisión de nueve feriantes, propietarios de los puestos afectados; el referente Hernán Iramain; el asesor del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Martín Aráoz; y Roberto Quiroga, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA).

“Es un hecho lamentable lo que pasó con el incendio de esta parte de la feria de la ex Terminal de Ómnibus. Fue una desgracia con suerte, porque a pesar de que fue un incendio importante, que rompió las estructuras y dañó mercadería, no hubo víctimas. No perder a nadie es lo más importante. Los puestos y la mercadería se pueden reponen con una buena gestión y coordinación”, sostuvo Jaldo.

En esa línea, el Primer Mandatario dijo: “Los feriantes son familias que trabajan todos los días para llevar el pan a su casa y alimentar a sus familias, producto del trabajo como vendedores ambulantes. Me comprometí a darles una mano, siempre y cuando las autoridades de Defensa Civil de la Provincia nos autoricen a reconstruir los lugares que se han quemado y revisar el sistema eléctrico, porque oficialmente no se conoce el origen del incendio”.

“El Gobierno se ha comprometido a darles los materiales para reconstruir cada uno de sus stands y ellos pondrán la mano de obra. Luego, Defensa Civil controlará la calidad de la obra para que no vuelva ocurrir esto. También le pedí a los puesteros que me den una aproximación de la mercadería que perdieron para ver cómo podemos ayudarlos a reponer el stock de los ocho puesteros que se han visto perjudicados, para que tengan su stand en condiciones y también tengan para vender. En estas situaciones hay que estar a la par de la gente”, aseguró el Gobernador.

Por su parte, Ocampo subrayó: “Desde ayer tuvimos noticias de Casa de Gobierno, luego de que se produjo un siniestro en nuestro establecimiento que maneja APER, sobre calle Charcas. Fuimos asistidos por el Poder Ejecutivo y vinimos a pedir ayuda para reconstruir todo lo que perdimos de infraestructura para volver a desarrollar la actividad. El Gobernador nos recibió y nos dio una solución para que podamos hacer los puestos”.

Tenemos que limpiar la zona y comenzar con la reconstrucción de ocho puestos. La verdad sobre lo que pasó la dictaminará la justicia. El Gobernador nos dio respuestas positivas para los compañeros que quedaron sin nada, perdieron los puestos y mercadería para vender”, añadió el presidente de APER.

El referente peronista Hernán Iramain, quien acompañó a los feriantes, expresó: “Por pedido expreso del Gobernador me hice presente junto al doctor Martín Aráoz, asesor del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en el ex Predio Ferial donde, lamentablemente, se produjo la pérdida de ocho puestos comerciales. Nos recibieron para ponernos al tanto de la situación y en al acto el Gobernador pidió reunirse con los comerciantes. La gente salió muy contenta porque Jaldo pidió abarcar dos líneas diferentes: la reconstrucción de los puestos y otorgar una ayuda para que la gente que perdió las cosas pueda volver a arrancar con la venta”.

Con respecto a los controles en las instalaciones, Martín Aráoz, asesor del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, precisó: “Se nos encargó hacer un trabajo de reconstrucción de los puestos perdidos. Haremos un relevamiento y verificaremos cuál es el material correspondiente que se debería utilizar. A la vez, se hará un chequeo de las instalaciones eléctricas que sean como corresponden”.

Asimismo, el funcionario indicó que también “analizarán el resto de los puestos que se encuentran en el lugar para saber cuál es la instalación eléctrica que está funcionando y el material en los puestos que hay”. Sobre las causas del siniestro dijo: “No se sabe cuál fue el causante, está actuando la fiscalía correspondiente y esperamos la pericia de los Bomberos para hacer el arribo a relevar por parte del Poder Ejecutivo provincial”.

Roberto Quiroga, secretario general de SIVARA regional Tucumán, dijo: “Tenemos afiliados donde fue el siniestro. Planteamos la forma para armar de vuelta los puestos y puedan volver a trabajar los compañeros. Agradezco al Gobernador por la predisposición que tuvo siempre con los vendedores ambulantes porque gestionó y nos dio la posibilidad de que los afiliados puedan tener casa propia, así que demuestra una vez más que está con los humildes”.

“Mañana comenzarán a rearmar los puestos y, en una semana, esperamos que estén de nuevo trabajando. El gobierno siempre está a la par nuestra, dándonos una mano”, sostuvo Quiroga.