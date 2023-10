El gobernador Osvaldo Jaldo aseguró que “está llegando más combustible a la provincia de Tucumán”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, habló en rueda de prensa a la escasez de combustible en el país y sostuvo que Tucumán “va a empezar a recibir más combustible” para normalizar el servicio.

En esa línea, el Primer Mandatario aseguró que “está llegando más combustible a la provincia de Tucumán”, y que la escasez del insumo “generó algunas colas para poder cargar combustible”, pero remarcó que “el servicio público de pasajeros no se ha parado por falta de combustible”.

Asimismo, indicó que las actividades de agro “han seguido funcionando tranquilamente, pero sí, no hay duda que ha causado malestar, y no hay duda de que no es cómodo ir a una estación de servicio y que te digan que no podes cargar combustible. Pero este problema empezó a solucionarse y ha sido anunciado por las autoridades nacionales”.