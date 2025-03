El Gobernador Jaldo destacó la reforma del Código Tributario aprobada en la Legislatura

En el marco de los resultados de la primera sesión legislativa del año, el gobernador, Osvaldo Jaldo, celebró este viernes la aprobación de la reforma del Código Tributario por parte de la Legislatura de Tucumán. En su discurso, Jaldo resaltó el trabajo de los parlamentarios y subrayó que la reforma no implica aumentos en los tributos provinciales.

“Primero quiero agradecer a la Honorable Legislatura porque sé que cada tema que mandamos de acá, hay algunos que hay que sostenerlos y defenderlos, y eso ocurrió ayer. Gracias al vicegobernador Miguel Acevedo y a todos los legisladores, a los 49 y, por supuesto, a los de nuestros bloques, que son los que siempre ponen el hombro para que las leyes puedan salir”, expresó el mandatario, destacando el respaldo político con el que contó la reforma.

El gobernador fue categórico al aclarar que la reforma del Código Tributario aprobada no implica un aumento en la presión fiscal sobre los tucumanos: “La reforma del Código Tributario que se hizo ayer no aumenta tasas, no aumenta impuestos, no aumenta base imponible, no aumenta presión impositiva. Todos aquellos que han opinado eso, nuevamente han faltado a la verdad”, afirmó, respondiendo a las críticas que se habían vertido sobre el proyecto.

Con la aprobación de esta reforma, el Gobierno provincial busca modernizar y hacer más eficiente el sistema tributario de Tucumán, sin afectar la carga impositiva de los ciudadano