El empate un buen negocio para Club Social Boroquímica

En el primer partido de la semifinal del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, el empate en 1 a 1 ante Tucumán Central lo deja en buena posición al Club Social Boroquímica de Campo Quijano, que es el único representante de la provincia de Salta.

Este club llegó luego de una larga trayectoria para definir el domingo próximo en su cancha el pase a la final de la Región Norte.

Esta afiliado a la Liga de Fútbol del Valle de Lerma y para jugar en Tucumán le ganó a General Güemes de Rosario de la Frontera y luego a Los Cachorros(Club Deportivo y Cultural Los Cachorros de Cristo Rey de Salta)