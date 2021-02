El año 2020 fue un desafío para todos los argentinos al ser sorprendidos por una situación inédita como lo es la pandemia de coronavirus, que aún estamos atravesando, y todas las diferentes complejidades que se presentaron en todos los ámbitos de la vida a partir de ello.

Uno de los sectores más afectados de la sociedad son los adultos mayores, debido a que representan la población de mayor riesgo ante el virus debido a la edad y a las potenciales enfermedades preexistentes. En este marco, desde PAMI Tucumán, fueron adaptándose a las contingencias para brindar las respuestas necesarias a los afiliados.

El titular del organismo en la provincia, Doctor César “Kelo” Dip, habló en una entrevista televisiva con el programa Primer Plano sobre como se vivió esta etapa y cuales son las expectativas que se tienen a futuro en esta nueva normalidad.

“La verdad que fue un año muy especial. Yo ahora estoy apunto de cumplir el año de haber sido nombrado en el PAMI, que fueron los primeros días de febrero del 2020 y bueno queriéndonos instalar para empezar a desarrollar todos los programas que uno traía en mente, lo que habíamos conversado con el Gobernador, con el Vicegobernador y bueno de la noche a la mañana entramos en la pandemia entonces nos cambió todo, cambió toda una realidad, una realidad difícil porque dentro de todo nuestros afiliados y afiliadas son el grupo de mayor riesgo, el grupo de mayor dificultad”, comenzó contando el profesional.

Uno de los principales desafíos en esta etapa fue la incorporación de las tecnologías como una respuesta al aislamiento necesario para prevenir contagios, pero a su vez generador de dificultades para el acceso a un servicio esencial como lo es la salud.

“El cambio a las nuevas tecnologías y empezar a adaptarse fue complejo, porque de un día para el otro se autorizaron las recetas electrónicas y ya no manejábamos más las recetas en papel, las recetas en papel pasaron a estar en las farmacias. Al poco tiempo tuvimos ya un nuevo vademécum con una cantidad importante de remedios gratuitos y así fueron los cambios”, explicó Dip, además añadió que, “al principio no teníamos a nadie que nos sacaba un turno a través de la web, nosotros en la obra social teníamos que atender porque en la demanda espontánea había que atender, esto no era un banco donde si no cambio el cheque hoy lo cambio al otro día, entonces fueron muchos los cambios y la verdad que creemos que todavía nos quedan algunas cosas dentro de esta nueva normalidad que ya quedará instalada seguramente para todo el futuro”.

EL Director ejecutivo de PAMI Tucumán, realizó un balance con relación al trabajo realizado en la provincia en el 2020 y las expectativas que hay en este año que recién comienza.

“Bueno la verdad que nosotros tenemos un proyecto muy grande, que es en primer lugar tratar de ver como con nuestros prestadores damos una mejor atención de las que se venía dando a todos nuestros afiliados, ahora tuvimos durante este año y en plena Pandemia”, aseveró

Además afirmó que, “podemos decir con orgullo que más del 70% de los pacientes que estuvieron y que sufrieron Coronavirus fueron atendidos en nuestros sanatorios, que fueron nuestros prestadores los cuales llevaron adelante esto. Podemos decir que hemos trabajado con todo lo que es necesario la parte de geriatría y a pesar de haber tenido casos, ningún geriátrico se nos “incendió” por decirlo de alguna manera. Hemos podido trabajar”.

“La idea es que este trabajo en conjunto que lo pudimos hacer muy sobre la marcha ahora programado pueda estar mucho mejor y que los resultados sean mejores siempre en beneficio de los afiliados y afiliadas”, cerró el Doctor Dip.